Росія визначила цілі для ударів по Норвегії

Москва заявила, що американські ракетні комплекси та пункти управління ними стануть цілями у разі війни

Росія визначила потенційні цілі на території Норвегії на випадок військового конфлікту. Йдеться про місця розгортання американських ракетних комплексів та пункти управління ними, заявила речниця МЗС країни-агресора Марія Захарова, пише «Главком».

«Особливу увагу буде приділено місцям розгортання та пунктам управління американських ракетних комплексів, які у разі військового конфлікту стануть цілями ураження», – сказала Захарова.

Реакція Москви пов'язана з розміщенням у Норвегії американських пускових установок Mk-41. Вони можуть використовуватися для запуску різних типів ракет, зокрема крилатих Tomahawk. У російському МЗС заявили, що поява таких систем у Норвегії створює додаткові ризики для безпеки РФ.

Окремо Москва відреагувала на посилення норвезької артилерії поблизу російського кордону. За заявами російської сторони, Норвегія розмістила дивізіон самохідних артилерійських установок K9, дальність стрільби яких може сягати 40 км.

У МЗС Росії також заявили, що розміщення американських наземних ракетних систем у Європі нібито створює перешкоди для діалогу зі США щодо стратегічної стабільності. Москва прямо попередила, що у разі військового конфлікту цілями для ударів у Норвегії вважатиме американські ракетні комплекси, пункти їхнього управління та пов'язану з ними інфраструктуру.

Варто нагадати, що раніше норвезькі органи влади затримали російське судно «Професор Молчанов» у порту Баренцбург на Свальбарді. Захід застосували на вимогу Групи «Нафтогаз» для забезпечення виконання арбітражного рішення про стягнення з Росії приблизно $4,22 млрд основного боргу, а також процентів і витрат.