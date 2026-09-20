Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нова повітряна кампанія набирає обертів: стало відомо, що РФ намагається знищити в Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Нова повітряна кампанія набирає обертів: стало відомо, що РФ намагається знищити в Україні
Атака на завод транснаціональної компанії Mondelez у Тростянці
фото: dsns.gov.ua

Зеленський заявив, що мета російських атак – завдати максимальних збитків українській економіці

Росія розгорнула нову повітряну кампанію, яка дедалі сильніше б’є по українській економіці. Наприкінці серпня та на початку вересня під ударами опинилися торговельні центри, склади й розподільчі центри, що призвело до перебоїв у роботі великих компаній. Як інформує «Главком», про це пише Financial Times.

Головна мета російських атак – знищити економіку України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що мета російських атак – завдати максимальних збитків українській економіці та послабити опір країни.

«Росія хоче знищити українську економіку і таким чином зламати наш опір», – сказав Зеленський.

Наслідки ударів уже відчули споживачі. У Києві зафіксували перший дефіцит окремих товарів у супермаркетах від перших тижнів повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Зокрема, в деяких магазинах Novus на порожніх полицях з’явилися плакати: «Росія знищила цей продукт».

Росія знищила майже половину сучасних складів

За словами українського підприємця та засновника торгових мереж Eva і Varus Руслана Шостака, із 5 млн кв. м сучасних складських приміщень в Україні було знищено 2,1 млн кв. м.

При цьому лише протягом останніх місяців було пошкоджено або знищено близько 900 тисяч кв. м складських площ.

Під ударами опинилися сталеливарні заводи

Російські балістичні ракети також завдали серйозного удару по українській металургії. На початку вересня атаки вивели з ладу три основні сталеливарні підприємства України, розташовані у промислових центрах Запорізької та Дніпропетровської областей. Внаслідок ударів загинули 17 працівників.

У четвер дві балістичні ракети знову влучили в об’єкт у Запоріжжі. Це був уже четвертий обстріл сталеливарного заводу менш ніж за місяць.

«Метінвест» та «АрселорМіттал» заявили, що їхні підприємства, які разом виробляють близько 90% сталі в Україні, наразі простоюють.

Російські дрони атакують залізницю

Окремо російські безпілотники атакували залізничну інфраструктуру на заході України. За даними Financial Times, один із ударів припав на залізничну колію лише через кілька хвилин після того, як іноземні високопосадовці перетнули польський кордон.

Україна може втратити $1,5 млрд податкових надходжень

Російські атаки можуть завдати значних збитків і державному бюджету. Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив, що через удари країна може втратити близько 1,5 млрд доларів податкових надходжень.

Це відбувається на тлі нового дефіциту бюджету, який, за його оцінкою, цього року становитиме 27 млрд доларів.

Блокада Чорного моря також б’є по економіці

За оцінками українського уряду, російська блокада Чорного моря коштує Україні близько 1,5% ВВП.

Міністр сільського господарства Тарас Висоцький заявив, що альтернативні маршрути дають змогу експортувати лише близько 40% звичайних обсягів української сільськогосподарської продукції.

Економіка України може не зрости цього року

Головна економістка київського інвестиційного банку Dragon Capital Олена Білан вважає, що Україна навряд чи продемонструє економічне зростання цього року.

Вона також попередила, що компанії, які постраждали від ударів по складській інфраструктурі, можуть бути змушені перекласти частину додаткових витрат на споживачів.

«Іде війна на виснаження, а тепер ще й економічна війна на виснаження – Росія намагається якомога більше нашкодити економіці України, як і Україна», – сказала Білан.

Нагадаємо, Україна має готуватися не лише до чергової зими в умовах російських атак, а й до тривалого протистояння з Росією. Навіть у разі припинення вогню немає гарантій, що агресія не повториться. Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький під час конференції Ялтинської європейської стратегії (YES), організованої Фондом Віктора Пінчука.

Нагадаємо, що через російські удари по складах і розподільчих центрах торговельні мережі почали перебудовувати логістику, розосереджувати запаси та активніше використовувати прямі поставки від виробників. У частині магазинів покупці вже зіткнулися з тимчасовою відсутністю окремих товарів, однак системного дефіциту продуктів ритейлери не прогнозують. Водночас через зростання витрат на транспортування, оренду та резервні склади дорожча логістика у перспективі може позначитися на вартості товарів.

 

 

 

Читайте також:

Теги: росія війна обстріл агресія Україна балістичні ракети блокада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Очільник Бундесверу наголосив, що для захисту країни необхідна участь усього суспільства
Генерал Бундесверу закликав німців готуватися до війни з РФ
18 вересня, 21:40
Шерон Стоун підтримала проєкт про війну в Україні
Шерон Стоун долучилася до фотовиставки про Україну під час війни
16 вересня, 14:59
Пожежа на АЗС після влучання ворожого дрона
Атака дронів на АЗС у Києві: рятувальники показали наслідки (фото)
15 вересня, 10:01
Працівники складу не постраждали
У Києві внаслідок атаки росіян знищено склад популярних дитячих іграшок
9 вересня, 16:49
Тристоронні переговори за участю України, США та Росії у Женеві
Кремль зробив заяву щодо нових переговорів України, США та Росії
7 вересня, 15:04
Це вже не перше зниження очікувань уряду РФ цього року
Росія знизила прогноз видобутку нафти до мінімуму за 17 років
3 вересня, 01:04
Критично важливий вантаж Росії. Закриті аеропорти б'ють по «вартових імперії»
Критично важливий вантаж Росії. Закриті аеропорти б'ють по «вартових імперії»
2 вересня, 11:54
Статус «Засновник сучасної держави Україна» можуть отримати 150-160 народних депутатів I скликання
Нардепи, які втекли до РФ, втратять в Україні почесний статус і привілеї
22 серпня, 21:16
Страховий ринок України отримав тривожний сигнал через воєнні збитки
Гендиректор Національної асоціації страховиків розказав про тривожний сигнал, який отримав ринок
21 серпня, 17:05

Події в Україні

У Києві оголошено дронову небезпеку, лунають вибухи
У Києві оголошено дронову небезпеку, лунають вибухи
Пасажири міжнародних поїздів проходитимуть кордон у Чопі швидше: на вокзалі готують важливу зміну
Пасажири міжнародних поїздів проходитимуть кордон у Чопі швидше: на вокзалі готують важливу зміну
Нова повітряна кампанія набирає обертів: стало відомо, що РФ намагається знищити в Україні
Нова повітряна кампанія набирає обертів: стало відомо, що РФ намагається знищити в Україні
Росіяни атакували Житомирщину: пошкоджено транспортну інфраструктуру
Росіяни атакували Житомирщину: пошкоджено транспортну інфраструктуру
Луценко запропонував новий підхід до СЗЧ
Луценко запропонував новий підхід до СЗЧ
Російський офіцер здався Нацгвардії, щоб приєднатися до української розвідки
Російський офіцер здався Нацгвардії, щоб приєднатися до української розвідки

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
370K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 вересня: ситуація на фронті
191K
Депутат спитав міністра фінансів, чи проживе він на мінімалку. Відео відповіді урядовця
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 вересня 2026
149K
Обіймала посаду майже пів століття. На Київщині депутати скинули легенду місцевого самоврядування
142K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
69K
Бріжит Макрон програла суд журналістці, яка назвала її чоловіком

Новини

В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
В Україні до 25°, короткочасні дощі, туман: погода на 18 вересня 2026 року
18 вересня, 05:59
В Україні до 25°, місцями дощитиме: погода на 17 вересня 2026 року
17 вересня, 05:59
Польща зупиняла роботу двох аеропортів через повітряну загрозу
16 вересня, 09:25
Кремль відповів на запропоноване Трампом енергетичне перемир’я
15 вересня, 13:31

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua