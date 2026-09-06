Припинення вогню в Україні – Федоренко назвав можливі терміни

Юрій Федоренко закликав не забувати, що ворог має запас міцності ще на кілька місяців

Реальні умови для припинення вогню, ймовірно, сформуються не раніше наступного року, вважає військовий

Росія та Україна зараз перебувають у періоді ескалації, і окупанти не зупиняться, особливо напередодні холодів. Тож не варто покладати надто великі надії на візит спецпосланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Про це заявив командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко. Як інформує «Главком», таку заяву військовий зробив на тлі прогнозів про припинення вогню.

«Розмови на всіх можливих рівнях про припинення бойових дій тривають стільки ж, скільки триває сама війна. Кожна інформаційна хвиля з цього приводу може викликати хвилю порожніх очікувань. Навіть дехто з реалістично налаштованих українців десь у глибині душі сподівається, що скоро «це все» закінчиться. Але реальність є реальність», – зазначив він.

Щоб зрозуміти, чи налаштований ворог на мир, достатньо просто розплющити очі, вважає Федоренко.

«Україна зробила пропозицію про перемир’я, на що Росія відповіла ескалацією: у ніч проти 5 вересня російські окупанти завдали масованого комбінованого повітряного удару по території України, внаслідок якого загинуло кілька людей. Аналогічна ситуація спостерігається і на лінії бойового зіткнення. На практиці режим припинення вогню не може бути одностороннім. Ми бачимо, що ворог нехтує будь-якою ініціативою, спрямованою на деескалацію, продовжує тиснути і, ясна річ, отримує адекватну відповідь», – додав він.

На його думку, «візит делегації США до Києва не поставить на паузу війну».

«Сьогодні вимальовується наступна картина. Візити спецпредставників президента США до Москви і Києва спрямовані на побудову «переговорної платформи». Наявність і функціонування такого «майданчика» (не факт, що його вдасться створити, але припустимо) не означатиме, що автоматично війна стане на паузу. На перших етапах переговорний механізм дозволить пришвидшити вирішення таких питань, як обмін полоненими. Крім того, він «спрацює», коли виникнуть реальні умови для припинення вогню», – пояснив Федоренко.

Водночас Юрій Федоренко закликав не забувати, що «ворог має запас міцності ще на кілька місяців або, принаймні, вважає, що має ресурси продовжувати ескалацію на певний термін».

«Є підстави припустити, що реальні умови для припинення вогню виникнуть протягом наступного року. Ось тоді, власне, і запрацює на повну потужність той перемовний механізм, який налагоджується зараз», – уточнив він.

Як відомо, Стів Віткофф і Джаред Кушнер прибули до України 6 вересня. Це їхній перший візит до країни. Перед цим американські представники відвідали Москву, де провели близько трьох годин на переговорах із російським диктатором Володимиром Путіним.

Нагадаємо, Україна готувалася зустріти Віткоффа та Кушнера в аеропорту. Однак, за словами президента Володимира Зеленського, через російські удари американські представники не змогли скористатися літаком, тож прибули до України потягом.