Країни ЄС не змогли продовжити санкції проти РФ: причина

Санкції проти РФ не змогли узгодити через вимоги двох країн

Санкції проти Росії не продовжили через суперечки довкола російських олігархів

Посли країн Європейського Союзу під час чергової зустрічі не досягли консенсусу стосовно продовження персональних обмежень проти Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на інформацію журналіста «Радіо Свобода» Рікарда Йозвяка.

Головним каменем спотикання залишаються вимоги окремих держав зняти санкції з російських бізнесменів. Зокрема, Словаччина наполягає на вилученні із санкційного списку олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана, тоді як Франція також висунула вимогу зняти обмеження з Усманова та повністю викреслити його з чорного списку ЄС.

Через ці розбіжності ухвалення рішення опинилося під загрозою. Наступну зустріч дипломатів призначено на понеділок, 14 вересня – за один день до крайнього терміну продовження санкцій, який спливає 15 вересня.

Раніше повідомлялося, що у Палаті представників США готуються розглянути законопроєкт про посилення санкцій проти Росії. Документ раніше просував сенатор Ліндсі Грем.

Ініціатива передбачає посилення економічного тиску на Москву та нові обмеження для країн, які продовжують купувати російські енергоносії. Таким чином Вашингтон хоче зробити співпрацю з Росією дорожчою для держав, які допомагають їй отримувати доходи від експорту.

Нагадаємо, Канада запровадила новий пакет санкцій проти Росії. Цього разу обмеження стосуються восьми осіб, причетних до депортації українських дітей.

До санкційного списку також увійшли особи, які нині або раніше були залучені до нав'язування російської ідеології та мілітаризації. Після запровадження нового пакета загальна кількість фізичних та юридичних осіб, які перебувають під канадськими санкціями проти Росії, перевищила 3,5 тис.