Головна Світ Політика
search button user button menu button

Країни ЄС не змогли продовжити санкції проти РФ: причина

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Країни ЄС не змогли продовжити санкції проти РФ: причина
Санкції проти РФ не змогли узгодити через вимоги двох країн
колаж: glavcom.ua

Санкції проти Росії не продовжили через суперечки довкола російських олігархів

Посли країн Європейського Союзу під час чергової зустрічі не досягли консенсусу стосовно продовження персональних обмежень проти Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на інформацію журналіста «Радіо Свобода» Рікарда Йозвяка.

Головним каменем спотикання залишаються вимоги окремих держав зняти санкції з російських бізнесменів. Зокрема, Словаччина наполягає на вилученні із санкційного списку олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана, тоді як Франція також висунула вимогу зняти обмеження з Усманова та повністю викреслити його з чорного списку ЄС.

Через ці розбіжності ухвалення рішення опинилося під загрозою. Наступну зустріч дипломатів призначено на понеділок, 14 вересня – за один день до крайнього терміну продовження санкцій, який спливає 15 вересня.

Раніше повідомлялося, що у Палаті представників США готуються розглянути законопроєкт про посилення санкцій проти Росії. Документ раніше просував сенатор Ліндсі Грем.

Ініціатива передбачає посилення економічного тиску на Москву та нові обмеження для країн, які продовжують купувати російські енергоносії. Таким чином Вашингтон хоче зробити співпрацю з Росією дорожчою для держав, які допомагають їй отримувати доходи від експорту.

Нагадаємо, Канада запровадила новий пакет санкцій проти Росії. Цього разу обмеження стосуються восьми осіб, причетних до депортації українських дітей. 

До санкційного списку також увійшли особи, які нині або раніше були залучені до нав'язування російської ідеології та мілітаризації. Після запровадження нового пакета загальна кількість фізичних та юридичних осіб, які перебувають під канадськими санкціями проти Росії, перевищила 3,5 тис.

Теги: Європейський Союз росія санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушили до Путіна та Зеленського
Візит Віткоффа і Кушнера до Москви отримав песимістичний прогноз
4 вересня, 21:40
Спецпосланці Трампа Стів Віткофф (зліва) і Джаред Кушнер
Віткофф і Кушнер їдуть до Києва. До чого нам готуватися?
4 вересня, 10:10
Путін прокоментував паливну кризу, яка охопила російські регіони
Путін закликав росіян готуватися до дефіциту бензину
3 вересня, 16:18
Путін нервово стукав ногами під час своїх промов
Прем'єр Індії рознервував Путіна своїми вимогами припинити війну (відео)
2 вересня, 10:38
Удари по логістиці – це не нова тактика. Це визнання того, що на фронті результату немає
Путін б’є по складах. Що це означає і чого очікувати далі? Авторська стаття
31 серпня, 15:35
Владислав Власюк демонструє систему «Комета», виявлену в російських ракетах
Українські фахівці показали «Комету» з російських ракет: для чого потрібен цей компонент
26 серпня, 13:45
«Мособленерго» обіцяло відновити електропостачання протягом двох годин після відключення
У Підмосков’ї сталося відключення світла після атаки дронів
18 серпня, 12:15
На місці прильоту працюють всі відповідні служби
На Одещині після повторного удару росіян зруйновано будинки, є поранені
16 серпня, 16:59
Атака на Україну, вибухи в окупованому Криму та РФ: головне за ніч 12 серпня
Атака на Україну, вибухи в окупованому Криму та РФ: головне за ніч 12 серпня
12 серпня, 05:37

Політика

Речник Кремля заявив, що Росія готова до тристоронньої зустрічі з Україною та США
Речник Кремля заявив, що Росія готова до тристоронньої зустрічі з Україною та США
Росія планує створити космічну раду БРІКС для поглиблення співпраці з Китаєм та Індією – Bloomberg
Росія планує створити космічну раду БРІКС для поглиблення співпраці з Китаєм та Індією – Bloomberg
Країни ЄС не змогли продовжити санкції проти РФ: причина
Країни ЄС не змогли продовжити санкції проти РФ: причина
Ключовий нафтопровід у Саудівській Аравії атаковано безпілотниками – CNN
Ключовий нафтопровід у Саудівській Аравії атаковано безпілотниками – CNN
Reuters: Російського представника запрошено на зустріч міністрів енергетики G20
Reuters: Російського представника запрошено на зустріч міністрів енергетики G20
Путін заявив, що введення європейських військ в Україну означатиме війну з Росією
Путін заявив, що введення європейських військ в Україну означатиме війну з Росією

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
368K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 вересня: ситуація на фронті
150K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 вересня 2026
97K
Російські ЗМІ оприлюднили фейковий «мирний план Трампа»
89K
Трамп озвучив Путіну крайній термін для завершення війни в Україні – Кремль
79K
Переворот в Умані. Міська голова дала перше інтерв’ю і назвала замовника
59K
Фігурант плівок НАБУ, 42-річний прокурор Кропива через суди призначив собі пенсію

Новини

В Україні до 30°, місцями дощі, грози: погода на 12 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Українські регіони отримали від Литви 17 тонн енергообладнання
Вчора, 14:56
Українські зброярі місяцями не отримують виплати через бюрократичні затримки в Раді
Вчора, 14:41
Партія Ердогана закликала відновити переговори між Україною та РФ у Стамбулі
Вчора, 13:58
Туск анонсував розробку польського аналога Starlink
Вчора, 13:38
Правоохоронці викрили масштабне підпільне виробництво парфумів
Вчора, 13:18

Прес-релізи

Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
Українські банки підтримують високу якість кредитного портфелю
26 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua