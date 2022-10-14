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Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 14 жовтня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 14 жовтня
Нікопольський район  росіяни атакували «Градами», важкою артилерією та дронами
фото: Володимир Зеленський/Телеграм

Протягом минулої доби ворог продовжував терор мирного населення Харківщини

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій, Одеській, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Чернігівщині, Кіровоградщині, Житомирщині та Київщині. Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Запорізька область

Сьогодні зранку ворог поцілив в Запоріжжя трьома ракетами С300. Уражено об’єкти інфраструктури. На місці влучань виникли пожежі. Працюють рятувальні служби.За попередньою інформацією, постраждалих немає. Дані щодо наслідків уточнюються.

Сумщина

Вночі Дружбівську громаду обстрілювали з реактивної артилерії (10 прильотів). Детальна інформація щодо наслідків наразі уточнюється.

За минулу добу ворог обстріляв Білопільську, Ворожбянську, Зноб-Новгородську, Великописарівську громади. В усіх випадках обійшлося без жертв та руйнувань.

Дніпропетровщина

На Дніпропетровщині ворог обстріляв Нікопольський та Синельниківський райони. У  Синельниківському ударив по Межівській громаді. Поранено одну людину. Пошкоджені промислове підприємство та приватні будинки.

Нікопольський район  росіяни атакували «Градами», важкою артилерією та дронами. Люди не постраждали.

У Мирівській, Червоногригорівській та Першотравненській громадах пошкоджені приватні будинки, водогін та лінія електропередач. У Марганецькій громаді масштаби руйнацій уточнюються. Сьогодн вночі над областю нашими ППО знищено 4 ворожих дронів-камікадзе.

Харківщина

Протягом минулої доби ворог продовжував терор мирного населення.

Вчора ввечері – ракетний удар, Холодногірський район. Внаслідок обстрілу на дорозі з'явилася вирва, потерпілих немає.

В Чугуївському районі ракетними ударами пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Також вчора ввечері – 4 ракетних удари, Слобожанська ОТГ.

Протягом доби ворог масовано обстрілював м. Куп'янськ та населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів. За минулу добу з пораненнями госпіталізовано 6 людей в Куп'янському районі, в тому числі 16-річний хлопець, в Чугуївському районі – один госпіталізований, в Ізюмському поранення зазнав ще один хлопець 16 років.

В області триває розмінування протягом доби підрозділи ДСНС знешкодили 702 вибухонебезпечних предметів.

Луганщина

ЗСУ за минулу добу завдали 25 ударів. Підтверджено ураження більш як 19 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи ППО збили 5 крилатих ракет та 9 БпЛА.

Ракетні війська і артилерія за добу уразили 3 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів. У зону вогневого ураження також потрапила ворожа станція радіоелектронної боротьби.

Відбиті атаки противника у напрямках населених пунктів Терни, Опитне, Веселе, Невельське, Одрадівка, Іванград, Бахмут, Нова Кам’янка та Сухий ставок. Ворог 14 разів обстріляв  з артилерії позиції наших бійців на лінії зіткнення.

Донеччина

Вночі – обстріл Костянтинівки, зруйновано під'їзд багатоповерхівки. Щодо постраждалих інформація уточнюється.

Вночі також – обстріли селищ Піски, Невельське, Водяне, Первомайське. За минулу добу по області 2 загиблих, 6 поранених цивільних.

Миколаївщина

Наразі внаслідок вчорашнього масованого ракетного удару по Миколаєву кількість жертв становить сім людей.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Сьогодні на ранок під час обстрілів одного з населених пунктів громади було пошкоджено об'єкти торгівлі та адміністративні будівлі. Без жертв та постраждалих.

Також вчора ввечері були обстріли околиць села Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Херсонщина

Тривають активні бойові дії. Окупаційні війська продовжують обстрілювати мирні населені пункти, ворог вкотре з важкої артилерії та безпілотників атакував Бериславський район. 

За інформацією ОК Південь ворог веде оборонні дії та намагається утримати зайняті рубежі. По позиціях наших військ, прилеглих до лінії фронту громадах та тилових районах, ворог гатить з усього наявного озброєння.

Продовжується відновлення деокупованих населених пунктів Херсонщини. Люди отримують гуманітарну допомогу, грошові виплати, а відповідні служби ремонтують світло та мобільний зв’язок. Працюють, рятувальники, правоохоронці та вибухотехніки.

Нагадаємо, триває 233-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж усієї лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку, підтягує резерви, проводить мобілізацію, вербує найманців. 

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Теги: Запоріжжя Бахмут поранення ворог населення озброєння кордон рятувальники розмінування обстріл армія росіяни

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