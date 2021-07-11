Росіяни істерично відреагували на плани України депортувати окупантів з Криму

На тимчасово окупованих територіях Криму незаконно перебуває близько 500 тисяч російських окупантів

«В складі Росії півострову боятися нема чого» – представник окупаційної влади

Представник окупаційної влади «з питань народної дипломатії і міжнаціональних відносин» Юрій Гемпель відреагував на заяву віцепрем'єра України Олексія Резнікова щодо планів Києва депортувати росіян після повернення Криму до складу країни.

За словами представника окупаційної влади Гемпеля, українські політики «продовжують вражати своїм жахливим цинізмом і ненавистю до Криму і кримчан».

«Наші так звані колеги дійшли до крайньої межі. Подібні сценарії притаманні українським неадекватним політикам, які тільки ганьблять свій народ», – заявив він.

Російський окупант додав, що «в складі Росії півострову боятися нема чого», а заяви Києва він назвав «порожнім потрясінням повітря».

Крим з кінця лютого 2014 року захоплений й окупований російськими регулярними військовими частинами, а пізніше тимчасово анексований Російською Федерацією. Окупація півострова міжнародно не визнана та визначається як акт незаконної анексії внаслідок збройної агресії Росії.

АР Крим та Севастополь мають міжнародно-правовий статус »територій України, тимчасово окупованих Росією». У 2014–2015 роках встановлена система міжнародних санкцій за будь-яке визнання Криму частиною Росії та спроби легалізації незаконної окупації півострова.

Як повідомлялося, у Києві представили План дій щодо деокупації та реінтеграції окупованих територій, запропонований Інститутом національного розвитку.

Нагадаємо, 9 липня віцепрем'єра України Резніков розповів, що після того, як Україна поверне Крим, звідти будуть депортовані 500 тисяч російських окупантів.