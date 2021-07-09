У окупованому Криму незаконно перебуває пів мільйона росіян. Що з ними буде після деокупації

Українська влада каже: знають, будуть робити з росіянами

На тимчасово окупованих територіях АР Криму та м. Севастополя незаконно перебуває близько 500 тисяч осіб.

Віцепрем'єр із питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков в ефірі каналу «Україна 24» заявив, що у Кабміні знають, що будуть робити з росіянами після деокупації.

«Є різні позиції, аж до депортації. Але я прихильник юридичної процедури під назвою – видворення. Якщо ті громадяни потрапили в Криму не через «Чонгар», «Каланчак» або «Чаплинку», тобто перебувають незаконно на території України, то наслідком буде – видворення», – сказав Резніков.

За даними окупаційної влади Криму, росіян на півострові більше – від 700 тисяч до мільйона.

Нагадаємо, раніше Олексій Резніков заявляв, що безпечна реінтеграція Донбасу займе мінімум 25 років.

Резніков закликає до перегляду Мінських домовленостей, тож російська пропаганда представляє його як «яструба». Саме йому належала ідея ввести до ТКГ представників Донецької та Луганської областей, які виїхали звідти з початку окупації.

Також у Києві представили План дій щодо деокупації та реінтеграції окупованих територій, запропонований Інститутом національного розвитку.

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