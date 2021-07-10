В Україні зробили понад 3 млн щеплень від коронавірусу

Глава МОЗ розповів, скільки щеплень і якою вакциною зробили станом на 10 липня

Глава МОЗ Віктор Ляшко оприлюднив результати кампанії вакцинації в Україні станом на 10 липня.

«Цього тижня маємо три рекорди за кількістю щеплень за день: 7 липня – 104 680, 8 липня – 109 160, 9 липня – 114660», – сказав Ляшко. Про це він написав у Facebook.

Наразі в Україні зроблено 1,3 млн щеплень вакциною AstraZeneca (Covishield, SKBio) , Comirnaty/Pfizer-BioNTech – 1,1 млн, CoronaVac/Sinovac Biotech – 1 млн.

Загалом зроблено 3 420 668 щеплень, отримали одну дозу – 2 277 226 українців, а повністю вакциновано 1 143 442.

702 мобільні бригади переважно вакцинують групи професійного ризику і організовані колективи.

Навчили медичних працівників для понад трьох тисяч пунктів вакцинації на території всієї країни.

Вже працюють близько 200 центрів масової вакцинації.

«Звертаюся до вже вакцинованих і просто відповідальних громадян: подбайте про своїх старших рідних і близьких. Зареєструйте їх на вакцинацію або відведіть у найближчий пункт щеплення. Іноді досить просто сказати, що це важливо, надихнути їх на рішення обрати вакцинацію, обрати безпечний захист від COVID-19», – закликав очільник МОЗ.

Нагадаємо, за добу 9 липня в Україні проти Covid-19 було щеплено рекордні 114660 осіб.

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