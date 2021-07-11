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    Коли вакцина Johnson&Johnson з'явиться в Україні

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    Поки будемо вакцинуватися іншими препаратами - Коли вакцина Johnson&Johnson з'явиться в Україні
    Поки будемо вакцинуватися іншими препаратами

    Україна веде перемовини з виробником однодозної вакцини

    Поки що ковід-вакцини Janssen виробника (Johnson&Johnson) в Україні не буде.

    Про це в ефірі на Україна 24 розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

    «Є кілька проблем. По-перше, Johnson&Johnson – це єдина вакцина з одноразовим введенням. У цьому її привабливість, тому що дуже багато країн хочуть отримати однодозну вакцину, її дуже швидко можна використовувати. На жаль, сам виробник виробляє доволі невелику кількість, і тому ми зараз лише ведемо перемовини щодо постачання таких вакцин в Україну», – сказав Кузін.

    В Україні 390 осіб отримали вакцину Johnson&Johnson. Ці люди – співробітники приватної компанії, їхню вакцинацію профінансувало США.

    Нагадаємо, раніше Міністерство охорони здоров’я зареєструвало в Україні вакцину Janssen (Johnson&Johnson) від Covid-19 для екстреного медичного застосування.

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    Теги: США лікар Україна вакцинація
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    Коли вакцина Johnson&Johnson з'явиться в Україні