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Росіяни масово скуповують житло в Маріуполі і вважають його «новою здравницею»

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росіяни масово скуповують житло в Маріуполі і вважають його «новою здравницею»
Росіяни розглядають зруйнований Маріуполь як новий курорт біля моря
фото з відкритих джерел

На російському сайті Avito є кілька десятків оголошень про продаж квартир у Маріуполі

Росіяни з різних куточків РФ розглядають зруйнований Маріуполь як новий курорт біля моря і шукають собі там нерухомість для відпочинку або навіть переїзду. Іноді у своїх оголошеннях вони вказують, що готові купили будинок з руйнуваннями. Про це йдеться у новому відео «Телебачення Торонто».

На російському сайті Avito є кілька десятків оголошень про продаж квартир у Маріуполі, ціна на які у середньому коливається від 2 до 5 мільйонів рублів. У цих оголошеннях місто подають як «нову здравніцу» (заклад, установа, де відпочивають і лікуються - ред. «Главком») і гарний об’єкт для капіталовкладення.

Окрім Avito, шукати квартиру можна і у тематичних групах Вконтактє, де росіяни від свого імені пишуть про власні запити. Наприклад: «Куплю будинок. Недорого, можна часткові руйнування», «Куплю будинок біля моря недорого, пишіть в особисті, стан будь-який», «Обміняю дім у Волгограді на приватний будинок у Маріуполі».

Телебачення Торонто ідентифікувало кількох росіян, які бажають купити собі нерухомість біля моря - це бізнесвумен і засновниця конкурсу «Золота корона Сибіру», і росіянка, яка любить відпочивати у Абхазії, і навіть уродженець Кам’янця-Подільського, який називає себе давнім активістом «русского міра».

«Місто на морі. Через 10 років буде розвинута інфраструктура, все заново відбудують і буде краса. Малоймовірно, що його захоплять (відвоюють ЗСУ - ред. «Главком»)», – написав один із потенційних покупців, який мешкає у Московській області.

Раніше повідомлялося, що адміністрація центрального автовокзалу Сімферополя звертається до пасажирів рейсів Ялта-Брянськ, Севастополь-Москва та інших, що прямують через Кримський міст, здати свої квитки до каси та отримати назад гроші.

Теги: Маріуполь нерухомість житло інфраструктура росіяни

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