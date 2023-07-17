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Росіяни масово розкуповують квитки до Керчі, щоб втекти з Криму

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росіяни масово розкуповують квитки до Керчі, щоб втекти з Криму
За оновленими даними сервісу Google Maps, затори через росіян, які тікають з Криму, зросли до 25 км
фото: росЗМІ

«Практично на всі» найближчі міжміські рейси до Керчі квитки повністю продано

Адміністрація центрального автовокзалу Сімферополя звертається до пасажирів рейсів Ялта-Брянськ, Севастополь-Москва та інших, що прямують через Кримський міст, здати свої квитки до каси та отримати назад гроші. Про це повідомляє кореспондент Крим.Реалії.

Водночас касир повідомила, що «практично на всі» найближчі міжміські рейси до Керчі квитки повністю продано. Свої послуги активно пропонують місцеві таксисти.

Інформації про те, як пасажирам далі перетинати Керченську протоку, в автобусних касах не мають. Водночас, як повідомляє кореспондент Крим.Реалії, великого ажіотажу через руйнування на Кримському мосту на Сімферопольському автовокзалі не спостерігається.

Зокрема, за оновленими даними сервісу Google Maps, затори через росіян, які тікають з Криму, зросли до 25 км.

Нагадаємо, перед в'їздом на Кримський міст, на якому на світанку упав один із прольотів, утворився багатокілометровий затор.

Як повідомляли російські ЗМІ, наразі існує два варіанти виїхати з півострова: на своїй машині через окуповані території України або на поромі через Керченську протоку.

До слова, унаслідок падіння прольоту Кримського мосту щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала.

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Теги: Крим Сімферополь автобус квиток Кримський міст

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