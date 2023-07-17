Росіяни масово розкуповують квитки до Керчі, щоб втекти з Криму

За оновленими даними сервісу Google Maps, затори через росіян, які тікають з Криму, зросли до 25 км

«Практично на всі» найближчі міжміські рейси до Керчі квитки повністю продано

Адміністрація центрального автовокзалу Сімферополя звертається до пасажирів рейсів Ялта-Брянськ, Севастополь-Москва та інших, що прямують через Кримський міст, здати свої квитки до каси та отримати назад гроші. Про це повідомляє кореспондент Крим.Реалії.

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Водночас касир повідомила, що «практично на всі» найближчі міжміські рейси до Керчі квитки повністю продано. Свої послуги активно пропонують місцеві таксисти.

Інформації про те, як пасажирам далі перетинати Керченську протоку, в автобусних касах не мають. Водночас, як повідомляє кореспондент Крим.Реалії, великого ажіотажу через руйнування на Кримському мосту на Сімферопольському автовокзалі не спостерігається.

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Зокрема, за оновленими даними сервісу Google Maps, затори через росіян, які тікають з Криму, зросли до 25 км.

Нагадаємо, перед в'їздом на Кримський міст, на якому на світанку упав один із прольотів, утворився багатокілометровий затор.

Як повідомляли російські ЗМІ, наразі існує два варіанти виїхати з півострова: на своїй машині через окуповані території України або на поромі через Керченську протоку.

До слова, унаслідок падіння прольоту Кримського мосту щонайменше двоє загинули, ще одна особа постраждала.