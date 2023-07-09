У Росії влаштували конкурс із метання лайна

Люди веселилися і танцювали посеред гною

Переможець жбурнув коров’ячий «коржик» аж на 57 метрів

У Пермському краї Росії влаштували конкурс із метання лайна голими руками «Веселий коров'як». Люди веселилися і танцювали посеред гною. Відповідне відео опублікували у Telegram-каналі Mash.

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Російські ЗМІ радісно повідомили, що відповідний захід проходить уже 8 рік поспіль. Цьогоріч переможець жбурнув коров’ячий «коржик» аж на 57 метрів.

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Нагадаємо, торік популярності в Росії став набирати незвичайний засіб особистої гігієни – гнойове мило, яке виготовляють із топленої олії та мильної основи, а головним інгредієнтом є коров'ячі екскременти. Вартість такого «ароматного задоволення» – 350 рублів (близько 134 гривні). Найсмішніше, що багато росіян вважають косметику та засоби гігієни з коров'ячого гною – чудовим варіантом імпортозаміщення.

Раніше у Росії в Новосибірську при крематорії пройшов чемпіонат з копання могил – «Могильне свавілля».

Також у Росії мерія міста Кірова нагородила 19 учнів шкіл, які стали переможцями та призерами всеросійської олімпіади, майонезом.