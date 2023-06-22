Буде так само, як восени: Зеленський розповів про контрнаступ ЗСУ

Володимир Зеленський: «Кроки хотілося б робити більшими, вони трішки менші, але ви знаєте: той, хто бореться – поборе»

Контрнаступ ЗСУ на фронті і деокупація територій, через мінні поля та опір ворога, відбувається не настільки швидко, якби того хотілося. Але осінній контрнаступ теж починався подібним чином. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, в інтерв'ю ВВС.

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«Восени у нас були відповідні контрнаступальні дії і здавалось, що це уповільнений процес. Але в якийсь момент всі побачили, як ми стрімко почали просуватись вперед. Так само буде і тут», – зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що загалом керівництво держави оцінює контрнаступ позитивно. За його словами, ЗСУ зіштовхуються зі складнощами, зокрема з замінованими територіями. «Кроки хотілося б робити більшими, вони трішки менші, але ви знаєте: той, хто бореться –поборе, і той, хто стукає у двері, тому відкриють. Тому в будь-якому випадку, ми впевнені в успіху контрнаступальних дій», – додав президент.

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Зеленський заявив, що не впевнений у можливості окупантів протистояти українській армії. Проте, на його думку, росіяни готові вчиняти катастрофи великих масштабів, як підрив Каховської ГЕС.

«Хтось каже, що вони таким чином хотіли запобігти нашому контрнаступу. Ну, я вам скажу чесно, не вірте такій інформації. Росія це робить щоденно. Вона щоденно підриває нашу інфраструктуру, б'є ракетами тощо. Такими діями вони не зупинять нас, а навпаки розлютять людей», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський також заявив, що якщо російський диктатор Володимир Путін не припинить сіяти ядерними погрозами, то світ знайде над ним управу, зокрема позбавить життєдіяльності.

Триває 484-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.