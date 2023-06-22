Головна Країна Політика
search button user button menu button

Буде так само, як восени: Зеленський розповів про контрнаступ ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Буде так само, як восени: Зеленський розповів про контрнаступ ЗСУ
Президент заявив, що не впевнений у можливості окупантів протистояти українській армії
фото скріншот відео

Володимир Зеленський: «Кроки хотілося б робити більшими, вони трішки менші, але ви знаєте: той, хто бореться – поборе» 

Контрнаступ ЗСУ на фронті і деокупація територій, через мінні поля та опір ворога, відбувається не настільки швидко, якби того хотілося. Але осінній контрнаступ теж починався подібним чином. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, в інтерв'ю ВВС.

«Восени у нас були відповідні контрнаступальні дії і здавалось, що це уповільнений процес. Але в якийсь момент всі побачили, як ми стрімко почали просуватись вперед. Так само буде і тут», – зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що загалом керівництво держави оцінює контрнаступ позитивно. За його словами, ЗСУ зіштовхуються зі складнощами, зокрема з замінованими територіями. «Кроки хотілося б робити більшими, вони трішки менші, але ви знаєте: той, хто бореться –поборе, і той, хто стукає у двері, тому відкриють. Тому в будь-якому випадку, ми впевнені в успіху контрнаступальних дій», – додав президент.

Зеленський заявив, що не впевнений у можливості окупантів протистояти українській армії. Проте, на його думку, росіяни готові вчиняти катастрофи великих масштабів, як підрив Каховської ГЕС.

«Хтось каже, що вони таким чином хотіли запобігти нашому контрнаступу. Ну, я вам скажу чесно, не вірте такій інформації. Росія це робить щоденно. Вона щоденно підриває нашу інфраструктуру, б'є ракетами тощо. Такими діями вони не зупинять нас, а навпаки розлютять людей», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський також заявив, що якщо російський диктатор Володимир Путін не припинить сіяти ядерними погрозами, то світ знайде над ним управу, зокрема позбавить  життєдіяльності.

Триває 484-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

Читайте також: «У цій війні ми не на боці добра». Що говорять росіяни, взяті у полон під час контрнаступу
Теги: росія путін Володимир Зеленський президент диктатор контрнаступ деокупація росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поле бою усіяне залишками ворогів
Маленький контрнаступ під Бахмутом
3 червня, 15:30
У місті пошкоджено 15 багатоповерхівок, п’ять приватних будинків і сім адмінбудівель
Росіяни поцілили у школу Торецька (фото)
2 червня, 10:23
Президент заявив, що Україна закликала зібрати Радбез ООН та дійти до всіх, хто здатний «притягти Росію до законної та справедливої відповідальності за цей терор»
Росія підірвала бомбу масового екологічного ураження: Зеленський відреагував на знищення Каховської ГЕС
6 червня, 16:00
Клієнти з РФ та Білорусі мають пред'явити продовжену посвідку на постійне проживання або робочу візу
Європейський банк введе обмеження для росіян та білорусів: деталі
13 червня, 16:37
«Шахеди» були збиті на підльоті до Харкова
Нічні вибухи у Харкові: мер розкрив деталі
15 червня, 08:04
Владі допоможуть залучити кошти, для післявоєнної відбудови країни
Два фінансових гіганти зроблять крок для відновлення України – Financial Times
19 червня, 13:19
Денис Мурига відбуватиме покарання у колонії суворого режиму
У Росії засуджено заступника командира підрозділу батальйону «Айдар»
20 червня, 13:13
Окупанти розміщують ракетний комплекс «Бал» у Брянській області
Росія розміщує ракетні комплекси біля українського кордону. Повітряні сили назвали причину
20 червня, 11:10
РФ все підготувала для теракту на ЗАЕС
Росія все підготувала для теракту на ЗАЕС із викидом радіації – Зеленський (відео)
Сьогодні, 11:52

Політика

Буде так само, як восени: Зеленський розповів про контрнаступ ЗСУ
Буде так само, як восени: Зеленський розповів про контрнаступ ЗСУ
Ядерні погрози Кремля: Зеленський заявив, що світ знайде спосіб, як приструнити Путіна
Ядерні погрози Кремля: Зеленський заявив, що світ знайде спосіб, як приструнити Путіна
«Я про це не знаю». Одеський військком «забув» про розкішну віллу в Іспанії за €3 млн
«Я про це не знаю». Одеський військком «забув» про розкішну віллу в Іспанії за €3 млн
Росія все підготувала для теракту на ЗАЕС із викидом радіації – Зеленський (відео)
Росія все підготувала для теракту на ЗАЕС із викидом радіації – Зеленський (відео)
Кім зробив заяву щодо його призначення головою КМВА
Кім зробив заяву щодо його призначення головою КМВА
Велика Z на борту. Журналісти знайшли у Дубаї яхту Жеваго
Велика Z на борту. Журналісти знайшли у Дубаї яхту Жеваго

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Що спонукає біженців повернутися додому з Польщі: несподівані причини
37K
Мінування Запорізької АЕС: МАГАТЕ зробило заяву після візиту Гроссі
17K
Відновлення Каховської ГЕС. Академік Ландау оприлюднив план
8851
У Києві стався вибух: горів багатоповерховий будинок
7342
Одна з країн ЄС планує назавжди закрити небо: озвучено причину
6929
«Найстрашніше тільки починається». Затоплена Херсонщина виходить на друге коло пекла

Новини

Авіація ЗСУ завдала 13 ударів по позиціях особового складу противника – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Вибух у Києві, Світовий банк надасть ще $500 млн для України: головне за ніч
Сьогодні, 06:45
Спека, але місцями дощитиме: синоптики дали прогноз погоди на 22 червня
Сьогодні, 06:10
Попри повільний темп контрнаступу ЗСУ створюють умови для головного удару – ISW
Сьогодні, 04:23
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала годину
Сьогодні, 02:02
22 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:08

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту