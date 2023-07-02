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Звільнення Зміїного: розвідник розповів про спецзавдання від Буданова

Надія Карбунар
glavcom.ua
Звільнення Зміїного: розвідник розповів про спецзавдання від Буданова
Найбільший синьо-жовтий прапор постав на краю острова, який «дивиться» на Крим
фото з відкритих джерел

Найбільший державний прапор на Зміїному встановили у напрямку Криму

Командир спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України на псевдо Тимур, який брав участь у звільненні Зміїного, розповів про невідомі епізоди деокупації  острова під час інтерв’ю на YouTube-каналі Ramina.

За словами Тимура, день вирішальної операції на Зміїному був поділений на декілька етапів.

 «На першому етапі була артпідготовка, на другому залучили авіацію. Стояло завдання встановити державний прапор України на вертолітному майданчику. Ми встановили. Далі був третій етап – дорозвідка прибережної зони й розмінування», – повідомив спецпризначенець ГУР МО України, додавши, що в той момент росіяни підняли бойову авіацію та завдали удару по Зміїному.

Також Тимур розказав про спецдоручення від начальника ГУР МО України Кирила Буданова.

«Один з прапорів [для Зміїного] ми попросили в Одесі, він був дуже великий. І от командир поставив задачу, щоб він, найбільший, постав на краю острова, який «дивиться» на Крим», – розповів воєнний розвідник.

Після цього група українських спецпризначенців перейшла до фінального етапу спецоперації.

«На четвертому етапі ми взяли острів під повний контроль. Ворожий триколор був спущений, а наш прапор піднятий на офіційному флагштоці», – сказав Тимур.

Воїн ГУР МО України також описав відчуття розвідників, які виконують завдання з підвищеним ризиком.

«Співробітники ГУР МО України можуть подолати свої страхи. У нас є обережність. У нас є планування. Тому ані в командного складу, ані в моїх побратимів, які зі мною служать, почуття страху немає», – заявив Тимур.

Під час розмови він пригадав історію особливого мешканця Зміїного, якого вдалось врятувати під час звільнення острова.

«Ми побачили кота. Командир поставив задачу його забрати. Він зараз у надійних руках», – розповів командир спецпідрозділу воєнної розвідки України.

Раніше Буданов розповів про невдалу спробу звільнення Зміїного. 

Нагадаємо, Збройні Сили України 30 червня 2022 року звільнили окупований острів Зміїний, що у Чорному морі, від рашистів.

Тоді міноборони РФ назвало втечу рашистів «кроком доброї волі».

Теги: прапор розмінування YouTube звільнення прапор України росіяни

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