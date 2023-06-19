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Два фінансових гіганти зроблять крок для відновлення України – Financial Times

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Два фінансових гіганти зроблять крок для відновлення України – Financial Times
Владі допоможуть залучити кошти, для післявоєнної відбудови країни
фото з відкритих джерел

Ukraine Development Fund залучатиме дешеве фондування від урядів, благодійних організацій та міжнародних фінансових інститутів

Два фінансові гіганти  – BlackRock та JPMorgan Chase активно попрацюють з українським урядом, щоб створити фонд Фонд розвитку України та банк реконструкції, який слугуватиме каналом для початкового фінансування проектів з відновлення України. Про це пише Financial Times.  

Очікується, що найбільший банк США та керуюча компанія світу допомагають уряду України створити фонд, який за підтримки міжнародних державних структур залучить сотні мільярдів доларів приватних інвестицій.

Фонд почне повною мірою працювати тільки після закінчення військових дій, але цього тижня JPMorgan Chase та BlackRock представлять схему такого фонду на конференції з відновлення України, яка відбудеться у Лондоні. 

«Багато з існуючих сьогодні довгострокових проблем найкраще вирішувати за допомогою змішаного фінансування, і це якраз воно», – виданню про Фонд розвитку України (Ukraine Development Fund)  заступник голови ради директорів BlackRock Філіп Хілдебренд.

За словами людей, знайомих з ходом дискусій, фонд залучатиме дешеве фондування від урядів, благодійних організацій та міжнародних фінансових інститутів та використовуватиме його для масштабування інвестицій, розраховуючи залучити у 5-10 разів більше приватного капіталу.

Фінансисти пояснюють, що такий вид змішаного фінансування дозволить стратегічно використовувати державні кошти для надання, наприклад, інструментів зниження ризику для приватних інвесторів, пояснює Організація економічного співробітництва та розвитку. Це, у свою чергу, усуває перешкоди, що не дають приватним інвесторам вибрати такі галузі та країни, які терміново потребують додаткових інвестицій.

BlackRock і JPMorgan Chase вважають, що Україні потрібен якраз фонд, а також банк розвитку, здатний знаходити інвестиційні можливості у таких галузях, як інфраструктура, сільське господарство, зелена економіка, та робити їх привабливими для пенсійних фондів та інших довгострокових інвесторів та кредиторів.

«Фонд створюється, щоб надати державним та приватним інвесторам можливість вкластися у конкретні проекти та сектори, – каже один із директорів JPMorgan Штефан Вайлер. Він додав, що буде створено різні галузеві фонди у сферах, які визначені як пріоритетні, а основна мета –  максимізувати залучення капіталу.

Цікава деталь, щоб зробити діяльність фонду прозорою (багато інвесторів висловлюють занепокоєння якістю управління та корупцією в Україні), до його наглядової ради передбачається залучити представників міжнародних фінансових організацій та урядів, а для реалізації проектів – інвесторів-професіоналів.

Світовий банк у березні визначили потреби у повоєнному відновленні України в $411 млрд. З того часу ця сума лише збільшується, оскільки Росія продовжує знищувати громадянську інфраструктуру країни, було зруйновано греблю Каховської ГЕС.

Крім того, необхідно фінансувати очищення території України від уламків та відновлення екосистем, закликає Програма ООН з навколишнього середовища: її виконавчий директор Інгрід Андерсен у понеділок обговорить це питання з єврокомісаром з навколишнього середовища Віргініусом Синкевичусом. Тільки очищення території від уламків зруйнованої інфраструктури коштуватиме $5 млрд, прогнозує Світовий банк. Міністерство екології та природних ресурсів України оцінює екологічні збитки від війни у ​​$49,5 млрд.

Нагадаємо, уряд зобов'язав розпорядників та Мінінфраструктури щомісячно оприлюднювати звіти щодо використання коштів спрямованих на відновлення України. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За словами прем’єра, уряд дозволив передавати ресурси, що спрямовані на відновлення майна та інфраструктури, які були зруйновані в результаті російської агресії, іншому головному розпоряднику бюджетних коштів.

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Теги: росія економіка Світовий банк фінансування інфраструктура Денис Шмигаль

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