Російські окупанти вночі обстріляли Дніпропетровщину

В Марганецьку громаду прилетіло з півдесятка снарядів із важкої артилерії

Російські окупанти обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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«Цієї ночі під обстріл потрапила Марганецька громада Нікопольщини», – написав посадовець у Telegram-каналі.

За словами начальника ОВА, туди прилетіло з півдесятка снарядів із важкої артилерії. Постраждалих серед цивільного населення немає.

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Наразі рятувальники обстежують територію, з'ясовуючи наявність збитків від обстрілу.

Нагадаємо, російські загарбники минулої доби 14 разів обстріляли Сумську область, унаслідок чого юнак отримав поранення.

Раніше стало відомо, що Збройні сили України вбили 21 тисячу найманців приватної військової компанії «Вагнер», поранили – ще 80 тисяч.

До слова, триває 493-тя доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Минулої доби противник завдав вісім ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив понад 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ, військових та цивільних інфраструктурних об’єктах Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Унаслідок ракетного удару крилатою ракетою наземного базування «Іскандер-К» по школі в Сергіївці на Донеччині дві цивільні людини загинули і шестеро – поранені, школа повністю зруйнована. Від обстрілу російськими окупантами житлового будинку в Антонівці на Херсонщині отримала поранення родина з дитиною. Загалом пошкоджено майже 30 цивільних житлових будинків.