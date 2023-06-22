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«Вони підірвали самі себе»: білоруський доброволець про найстрашніший бій у Бахмуті

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
«Вони підірвали самі себе»: білоруський доброволець про найстрашніший бій у Бахмуті
Окупанти майже рік намагаються захопити Бахмут
фото з відкритих джерел

За словами Урбановича, у місті зараз багато російських військ, але українські сили захопили позиції поруч та поступово стискають півколо

У Бахмуті на Донеччині тривають жорстокі бої, українські військові контролюють місто. Про ситуацію в Бахмуті та свій найважчий бій розповів білоруський доброволець Денис Урбанович в інтерв’ю «Свободі».

2021 року Денис Урбанович переїхав до України та вступив до складу полку Калиновського, де і воює від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Чоловік переконаний, що війна – це перший крок для звільнення не тільки України, а й Білорусі.

Денис Урбанович – білоруський громадський діяч
Денис Урбанович – білоруський громадський діяч
фото з відкритих джерел

Нещодавно військовослужбовця було поранено – уже вчетверте за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тільки зараз він повернувся в розташування частини. Спочатку був на лікуванні, потім у відпустці. Його відправили в Карпати, майже примусово, щоб залікувати рану, а головне – відновити психологічну стійкість. Адже сам він вижив, але втратив близьких друзів, з якими ходив на завдання, з якими стільки разів ризикував, допомагав один одному.

«Морально було дуже важко, просто не хотілося жити. Лише зараз відпускає», – поділився Денис Урбанович.

Бої за Бахмут перед захопленням міста він назвав «найжорсткішими та найкривавішими, у яких довелося брати участь». 

«Одного разу вночі через наші позиції пройшла велика група українців – багато поранених, вони були страшенно втомлені. Ходили, як зомбі, під артилерійським обстрілом. Усі вони там загинули», – зазначив Денис Урбанович і пригадав найстрашніший бій, який він коли-небудь бачив.

«Росіяни йшли в наступ хвиля за хвилею. Була атака, коли пішли вперед навіть без «броні». Напередодні ми зайшли на позиції й три дні не виходили з них, вийти вже було неможливо, ми фактично воювали в оточенні. Вогонь по наших позиціях був шалений – били з усього, що могли. Спочатку оборонялися в одній хаті, яка згодом згоріла. Ми там ледь не розтанули живі, але якось вдалося перебратися до сусіднього триповерхового будинку. Він спочатку нас врятував, а потім фактично став могилою для половини групи. Щось потужне пролетіло, і будинок завалився на нас. Решту пам’ятаю уривками», – пригадав Денис Урбанович.

«Декого дістати було неможливо. Як дістанеш, якщо на ногах лежать бетонні плити в кілька тонн? Хто був у свідомості, попросили передати їм гранати – вони підірвали себе самі. Вдалось відкопати лише одного, але він не рухався. Мабуть, зламав хребет. Він відмовився від евакуації, сказав: «Я не хочу бути нерухомим інвалідом». Йому було понад 50 років. На прощання сказав: «Нічого, я вже пожив...». Інші бійці групи були важко поранені, але вижили, зараз усі одужують», – розповів Денис Урбанович про бійців, якими він командував.

За словами білоруського добровольця, у Бахмуті зараз багато російських військ, але українські сили захопили позиції поруч та поступово стискають півколо.

«Там «азовці» тепер воюють і, як то кажуть, дуже вдало. Вийшли на важливі висоти, які контролюють місто, в деяких місцях навіть відсунули росіян назад. Начебто б там бої трохи притихли, всі готуються до нової фази. Подивимося, що буде і куди перекинуть нашу частину. Війна триває», – сказав Денис Урбанович.

За словами добровольця, у нього попереду – медична комісія: вона вирішить, чи може він за станом здоров'я повернутися на фронт. Сам Денис цього хоче, але каже, що кожного разу після поранення отримати дозвіл на повернення все складніше.

До слова, росіяни зазнають рекордних втрат з часів розпалу битви за Бахмут.

Нагадаємо, триває 484-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, тривають важкі бої. Протягом доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

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Теги: Білорусь війна військові Бахмут росіяни

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