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Росіяни не ризикують пропускати Кримським мостом потяги з пальним

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни не ризикують пропускати Кримським мостом потяги з пальним
фото з відкритих джерел

Кримський міст не забезпечує у необхідному обсязі військової логістики

Потяги з пальним стоять на Тамані вже місяць, бо росіяни не впевнені, що Кримський міст їх витримає після отриманих пошкоджень.
Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

«Кримський міст не забезпечує у необхідному обсязі військової логістики. Якщо ще машинами, навіть військовими вантажівками, по ньому можна їздити, то повноцінні потяги, наприклад з пальним, стоять на Тамані вже місяць, бо росіяни не мають впевненості, що міст витримає цей вантаж після отриманих пошкоджень», – сказав Плетенчук.

Стосовно Кримського мосту він зазначив, що «у нас позиція загальнодержавна, яку озвучив Президент, – ця споруда там зайва».

«Поки що це все розглядається росіянами у якості жартів, але місцеві маклери вже давно жаліються, що впали продажі, багато об’єктів комерційної нерухомості виставляються на продаж, тому що люди, оцінюючи ризики, розуміють, що ця територія для інвестицій, м’яко кажучи, – ризикована», – зауважив Плетенчук.

Триває 796-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 131 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав одного ракетного та 82 авіаційних ударів, здійснив 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по району зосередження особового складу та пункту управління противника.

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Теги: війна Азов

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