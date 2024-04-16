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Окупанти значно зменшили кількість атак на Бахмутському напрямку – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Окупанти значно зменшили кількість атак на Бахмутському напрямку – Генштаб
Силами оборони відбито шість атак в районах населених пунктів Терни, Торське, Григорівка Донецької області
фото: Facebook/Генштаб

Протягом доби зафіксовано 50 бойових зіткнень

Триває 783-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби зафіксовано 50 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав двох ракетних та 43 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Попівка та Воздвиженська Сумської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Лісківщина Чернігівської області; Стара Гута, Хлібороб, Ромашкове, Вільна Слобода Сумської області.

На Куп’янському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Глушківка, Колісниківка, Берестове Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 20 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Піщане Харківської області.

На Лиманському напрямку

Силами оборони відбито шість атак в районах населених пунктів Терни, Торське, Григорівка Донецької області та Серебрянського лісництва на Луганщині. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Терни та Зарічне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Макіївка Луганської області та Терни¸ Ямполівка, Торське Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Нашими воїнами відбито 12 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Білогорівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Завдав авіаційного удару в районі Спірного Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилося понад 10 населених пунктів, зокрема Григорівка, Калинівка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Нашими захисниками відбито дев’ять атак в районах населених пунктів Очеретине, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Також завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Первомайське, Соловйове, Новобахмутівка, Олександропіль Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новобахмутівка, Семенівка, Нетайлове Донецької області.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших військ. Також завдав авіаційних ударів в районах Антонівки та Костянтинівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились понад 10 населених пунктів, серед них Парасковіївка, Костянтинівка, Вугледар Донецької області.

На Оріхівському напрямку

Ворог три рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Червоне, Білогір’я, Щербаки Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Ворог не відмовляється від наміру витіснити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснив п'ять безуспішних атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Берислав, Одрадокам’янка та Козацьке Херсонської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Львове, Тягинка, Іванівка, Новотягинка Херсонської області.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по п’яти районах зосередження особового складу та одному пункту управління противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по одному району зосередження особового складу противника.

Нагадаємо, українське військове командування створює нову окрему штурмову військову частину. Її виділять зі штурмового батальйону 67 окремої механізованої бригади (Добровольчого українського корпусу).

До слова, як розповіла в інтерв'ю «Главкому» народна депутатка Верховної Ради Інна Совсун, із законопроєкту про мобілізацію прибрали положення, що гарантувало демобілізацію військовослужбовців через 36 місяців служби. Це сталося через повільні темпи мобілізації та відсутність радикальних кроків для її пришвидшення, у той час як командуванню простіше мати справу з людьми, які вже воюють і вже всьому навчені. Вилучити цю норму попросив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Читайте також: Інна Совсун: Президент замірятиме рейтинг у неіснуючій країні, якщо боятиметься говорити про мобілізацію
Теги: Бахмут ЗСУ Генштаб окупанти війна

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