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Ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України попередив людство про наслідки дій Путіна

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України попередив людство про наслідки дій Путіна
Професор назвав Америку «ключовим компонентом у боротьбі світу проти жахливого мракобісся»
фото Володимир Зеленський, Facebook

Олександр Кабанов: «Відбувається те, що може призвести до кінця людства»

Повномасштабна війна в Україні втратила локальний характер, це більше не війна Росії та України і навіть не війна божевільного Путіна з усім Заходом. Це те, що може призвести до кінця людства, заявив в інтерв’ю «Главкому» ініціатор листа нобелівських лауреатів на підтримку України, російсько-американський хімік, професор фармацевтичного факультету, директор Центру нанотехнологій у доставці ліків і співдиректор Каролінського інституту наномедицини при Університеті Північної Кароліни в Чапел-Хілл Олександр Кабанов.

«Сьогодні, через два роки війни, ми прийшли до іншого її етапу і він полягає в тому, що це більше не локальна війна України і Росії за всього мого болю, співчуття, які я відчуваю.  І це навіть не війна божевільного Путіна з усім Заходом. Це те, що може призвести до кінця людства. Це глобальний зсув, у якому задіяні багато сил. Нинішнє відкрите звернення вчених сконцентроване не просто на тому, щоби зупинити війну. Воно закликає допомогти Україні. Допомога Україні необхідна, бо якщо Україна впаде, конфлікт (Росії та Заходу) не зменшиться», – вважає він.

Професор назвав Америку «ключовим компонентом у боротьбі світу проти жахливого мракобісся», яке, зокрема, трагічно виражається цією війною. «Америка може дати Україні підтримку, щоб Україна не впала... Нас (науковців) непокоїть, що проблему хочуть вирішити за рахунок України. Настрої такі. Це не означає, що з Путіним не треба розмовляти. Навіть Ізраїль із ХАМАС ведуть переговори про звільнення заручників. Але це означає, що вірити Путіну не можна в принципі. У цьому сенсі ми говоримо: не можна допустити нового Мюнхена, не можна намагатися втихомирити агресора», – зазначив Кабанов.

Вчений також розповів, що після публікації листа (27 березня нобелівські лауреати і сотні інших учених опублікували відкрите звернення із закликом про негайне збільшення допомоги Україні. Загалом лист підписали 42 нобелівські лауреати (зокрема українка Олександра Матвійчук) і понад 800 учених, – «Главком») йому писали колеги, що ось, «українці вперлися рогом, не хочуть здаватися». «Ну, подумаєш, забрали (територію), це погано. Але якщо не домовлятися, то буде гірше. Тому що Путін погрожує весь час атомною бомбою. Почнеться ядерна війна», – переповідає зміст тих листів Кабанов.

Кабанов відмовився вказати, хто саме писав. «Це взагалі дуже широка думка. Я раніше такі жахливі речі чув від деяких російських людей, які залишаються в Росії. А сьогодні я чую це з Європи», -– пояснив вчений.

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На думку вченого, немає жодних підстав вважати, що цей лист переламає спину верблюду, він написаний не Путіну. «Це звернення для європейських, американських політиків, які можуть говорити «Давайте домовимося», для «Путін-ферштейєрів». Ми дуже розраховуємо, що цей лист – не поодинока акція. Його вже понад 800 науковців підписали і їхня кількість зростає. Не існує одного рішення, щоб «бах» – і проблема вирішилася», – зазначив він.

Проте Кабанов переконаний, що відсутність єдиного рішення не означає, що не потрібно виходити на площу. Він нагадав, що у 1968 році семеро людей вийшли на Красну площу. Були побиті, потім заарештовані (25 серпня 1968 року на Красній площі в Москві відбулася акція протесту. Семеро дисидентів виступили проти введення до Чехословаччини військ СРСР та інших країн Варшавського договору).

Як відомо, ще на самому початку повномасштабної війни 200 нобелівських лауреатів підписали лист із вимогою її припинити. В перші години повномасштабної війни російські вчені склали лист, який підписали 8000 осіб. У ньому була дуже жорстка вимога зупинити війну. «Я листувався з російськими вченими. Десь 85 академіків-членів-кореспондентів Російської академії наук підписалися під вимогою припинити війну. Тому не можна говорити, що нинішній відкритий лист перший. У минулому зверненні був заклик негайно зупинити жахливу війну», – пояснив вчений.

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Раніше Леонід Кучма заявив, що головний чинник, який привів до вторгнення – це Путін, але запобігти нападу було б можна, якби Росія від початку бачила в Україні не легку здобич, а серйозну силу, здатну на спротив. Таку заяву він  зробив   у інтерв'ю інформаційній агенції «Кіодо цусін» (Японія). 

На думку Кучми, 2014 рік – це одна з тих точок, коли «щось пішло не так». Україна мала тоді показати силу та готовність до спротиву. Але не лише вона.

Також Кучма пояснив, чим обернеться для США відмова від підтримки України.

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Теги: росія Японія Ізраїль війна путін Леонід Кучма українці Володимир Зеленський Україна президент переговори конфлікт спротив вчені

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