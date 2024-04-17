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Прем’єр Рютте розповів, як Україна зможе отримати додаткові системи Patriot

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Прем’єр Рютте розповів, як Україна зможе отримати додаткові системи Patriot
Рютте наголосив, що багато країн мають запаси систем Patriot
фото з відкритих джерел

Прем'єр-міністр Нідерландів запропонував викупити Patriot в країн, які не хочуть передавати їх Україні

Європейський Союз може викупити системи Patriot у країн, які їх мають, але не хочуть передавати Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляє The Guardian.

За словами посадовця, Євросоюз знає, що багато країн мають запаси систем Patriot.

«Ми можемо у них купити, можемо доставити в Україну, гроші у нас є. Це вкрай важливо», – сказав він після прибуття на саміт лідерів ЄС.

За словами Рютте, йдеться про країни, які безпосередньо не хочуть передавати їх Україні. Днями Нідерланди пообіцяли 4 млрд євро на військову допомогу для України, а також передати кілька систем Patriot. Однак Рютте не уточнив про яку кількість йдеться.

Також Рютте відреагував на нещодавню заяву президента Володимира Зеленського з приводу того, що союзники Ізраїлю допомогли йому у відбитті атаки, хоча країна не є членом НАТО. При цьому Україна досі не має достатньої підтримки ППО.

Прем'єр Нідерландів сказав, що Україні потрібна вся ППО, яку вони можуть отримати для Києва.

Раніше повідомлялося, що Україна веде активні переговори із союзниками про отримання двох батарей системи протиповітряної оборони Patriot та однієї SAMP/T.

Нагадаємо, Україна знайшла сто вільних систем протиповітряної оборони Patriot у світі. Однак сподівається якнайшвидше домовитись про постачання семи додаткових батарей Patriot.

Як повідомлялося, Україна потребує значно більше ракет для Patriot та Iris-T, однак країни-партнери знають скільки в України є ракет та скільки їх потрібно ще. Так, речник Повітряних сил Ілля Євлаш прокоментував допис військового аналітика Bild Юліана Рьопке.

Рьопке заявив, що Україна відчуває дефіцит ракет для систем протиповітряної оборони Patriot та Iris-T. Військовий аналітик стверджує, що РФ «знищила більшість інших запасів засобів» протиповітряної оборони України.

До того ж, Німеччина оголосила, що негайно передасть Україні ще одну систему протиповітряної оборони Patriot. 

До слова, Європарламент відмовився ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС через неспроможність країн ЄС забезпечити Україну додатковими системами ППО Patriot.

Теги: війна системи ППО Нідерланди Patriot Європейський союз

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