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Уряд виділив 8 млрд грн на будівництво фортифікацій

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Уряд виділив 8 млрд грн на будівництво фортифікацій
З початку 2024 року на будівництво фортифікацій було виділено майже 38 млрд грн
фото: Facebook/Сергій Наєв

Фінансові ресурси вдалося знайти завдяки перерозподілу видатків бюджету

Кабінет міністрів ухвалив рішення виділити на будівництво ліній оборони ще вісім мільярдів гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як зазначив прем’єр, фінансові ресурси вдалося знайти завдяки перерозподілу видатків бюджету.

«Наше завдання – створити надійний оборонний вал, що захистить наших воїнів та дасть більше переваги нашій армії на полі бою» – зазначив Шмигаль.

Загалом з початку 2024 року на будівництво фортифікацій було виділено майже 38 млрд грн.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський повідомив, що будівництво оборонних споруд за кілька місяців буде закінчене на всіх напрямках. На деяких напрямках до 98% робіт уже виконано.

До слова, процес спорудження нових систем оборони на лінії фронту розпочався у грудні 2023 року, оскільки раніше ЗСУ вели наступальні дії.

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Теги: уряд війна Денис Шмигаль прем’єр-міністр гроші

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