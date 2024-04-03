Росіяни скаржаться на наліт дронів на Курськ (відео)

На оприлюднених фото та відео видніється масштабна пожежа в районі міста

У російському Курську ввечері 2 квітня прогриміли вибухи. Зазначається, що системи ППО збили 5 українських безпілотників. Про це повідомляє губернатор Роман Старовойт у своєму Telegram-каналі.

Міноборони Росії повідомили, що системи ППО збили п'ять українських безпілотників. Один над Бєлгородською областю і чотири над Курською областю.

На оприлюднених фото та відео видніється масштабна пожежа в районі міста.

Нагадаємо, що раніше у ніч проти 16 березня у Курську пролунали потужні вибухи. Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про атаку безпілотників.

За словами губернатора Романа Старовойта, ППО, нібито, збило три дрони.

До слова, у Росії нафтопереробним заводам наказали закупити системи радіоелектронної боротьби, щоб протидіяти атакам безпілотників. Таким чином влада Росії продовжує намагатися посилити захист НПЗ від атак українських дронів.