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До Москви прибув новий вантажний рейс з Ірану: деталі від ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До Москви прибув новий вантажний рейс з Ірану: деталі від ЗСУ
Іран регулярно постачає РФ зброю та комплектуючі
фото з відкритих джерел

Наталя Гуменюк: «Днями ми спостерігали переліт вантажного борту з Тегерану до Москви, що говорить про те, що готові вироби типу Shahed»

Російські загарбники все частіше виробляють дрони-камікадзе типу Shahed, використовуючи компоненти з Ірану. Днями до Москви прибув новий рейс з необхідними комплектуючими. Про це повідомила начальниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

«Днями ми спостерігали переліт вантажного борту з Тегерану до Москви, що говорить про те, що готові вироби типу Shahed і комплектуючі до них, вони в активній роботі» – зазначила Гуменюк.

Начальниця пресцентру також зазначає, що ворог продовжує збирати готові предмети ураження вже на своїй території.

«Останніми разами ми бачили, що ті дрони, які прилітали під час атак.. ми встановили, що ворог все частіше займається виготовленням на своїй території відповідних об'єктів, оскільки маркує їх специфічними літерами саме російської абетки» – завершила вона.

Раніше повідомлялося, що Іран, ймовірно, відправив Росії сотні балістичних ракет класу «земля-земля». Йдеться про надання нібито близько 400 ракет малої дальності Fateh-110, зокрема Zolfaghar. Експерти вважають, що ця ракета здатна вражати цілі на відстані від 300 до 700 км.

Також відомо, що країни G7 пригрозили Ірану наслідками у разі постачань ракет РФ. У заяві країн «Великої сімки» не говориться, чи вони вважають, що Росія вже отримала іранські ракети, припускаючи, що Тегеран все ще розглядає цю можливість. 

Лідери «Групи семи» закликали Іран не робити цього, оскільки передача озброєння країні-агресорці «сприяла б дестабілізації регіону та представляло б істотну матеріальну ескалацію підтримки війни Росії в Україні».

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати Америки не можуть підтвердити інформацію про передачу Іраном балістичних ракет Росії.

Представник Білого дому запевнив, що якщо Іран справді передав балістичні ракети РФ, то відповідь з боку міжнародного співтовариства буде швидкою і суворою, а США винесуть це питання на розгляд Ради безпеки ООН.

 

Теги: Іран зброя росія війна

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