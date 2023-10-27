Росіяни обстріляли Херсон: є постраждалі

Вибухами пошкоджені більше десяти житлових будинків

Сьогодні, 27 жовтня, російська армія обстріляла середмістя Херсона, в результаті чого поранення отримали семеро людей. Подробиці повідомили у публікації Херсонської обласної військової адміністрації.

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Легкі поранення отримали жінки віком 82, 76 і 49 років – їм надали допомогу в лікарні, далі буде амбулаторне лікування. Двоє чоловіків 54 років, а також херсонці 55 і 58 років отримали множинні осколкові поранення. Оскільки ушкодження легкі, вони отримали допомогу на місці та від госпіталізації відмовилися.

На місці влучання зруйновано два приватних будинки, три частково зруйновані, а 10 осель – пошкоджені.

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У повідомленні говориться, що влучання були і в Бериславі. Травмований чоловік 62 років – у нього вибухова травма та множинні садна.

Нагадаємо, триває 611-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося майже 70 бойових зіткнень, ворог завдав ракетного та 18 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Також, російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131.