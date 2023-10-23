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ЗСУ знищили гордість російського оборонпрому

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
ЗСУ знищили гордість російського оборонпрому
ЗСУ знищили російський танк Т-90
фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові знищили танк за допомогою ручного гранатомета

ЗСУ знищили російський танк Т-90 за допомогою ручного гранатомета. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«Залишки ворожого танка Т-90 тепер гниють в полі разом з екіпажем. Цю «гордість» ворожого оборонпрому знищили наші воїни з ручного гранатомета під час одного з нескінченних штурмів», – йдеться в повідомленні.

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Залишки ворожого танка Т-90
фото: Генштаб

Танк окупантів знищили військові 32 окремої механізованої бригади під час штурму.

Т-90 – новітній російський танк. Він обладнаний комплексом «Айнет», що дозволяє вести вогонь снарядами з дистанційним підривом. Ці снаряди перевершують звичайні осколково-фугасні ЗОФ26 у 5-7 разів за ефективністю ураження живої сили.

Нагадаємо, українські військові знищили російський РЛС «Зоопарк», який коштує понад $10 млн. 

Раніше повідомлялося, що втрати Росії у війні проти України збільшилися на 90%. Цьому передували штурми окупантів у районі Авдіївки.

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Теги: війна росія військові

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