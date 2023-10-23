ЗСУ знищили гордість російського оборонпрому
Українські військові знищили танк за допомогою ручного гранатомета
ЗСУ знищили російський танк Т-90 за допомогою ручного гранатомета. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
«Залишки ворожого танка Т-90 тепер гниють в полі разом з екіпажем. Цю «гордість» ворожого оборонпрому знищили наші воїни з ручного гранатомета під час одного з нескінченних штурмів», – йдеться в повідомленні.
Танк окупантів знищили військові 32 окремої механізованої бригади під час штурму.
Нагадаємо, українські військові знищили російський РЛС «Зоопарк», який коштує понад $10 млн.
Раніше повідомлялося, що втрати Росії у війні проти України збільшилися на 90%. Цьому передували штурми окупантів у районі Авдіївки.
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