ЗСУ знищили гордість російського оборонпрому

Українські військові знищили танк за допомогою ручного гранатомета

ЗСУ знищили російський танк Т-90 за допомогою ручного гранатомета. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Залишки ворожого танка Т-90 тепер гниють в полі разом з екіпажем. Цю «гордість» ворожого оборонпрому знищили наші воїни з ручного гранатомета під час одного з нескінченних штурмів», – йдеться в повідомленні.

3 фото На весь екран



Залишки ворожого танка Т-90 фото: Генштаб

Танк окупантів знищили військові 32 окремої механізованої бригади під час штурму.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Т-90 – новітній російський танк. Він обладнаний комплексом «Айнет», що дозволяє вести вогонь снарядами з дистанційним підривом. Ці снаряди перевершують звичайні осколково-фугасні ЗОФ26 у 5-7 разів за ефективністю ураження живої сили.

Нагадаємо, українські військові знищили російський РЛС «Зоопарк», який коштує понад $10 млн.

Раніше повідомлялося, що втрати Росії у війні проти України збільшилися на 90%. Цьому передували штурми окупантів у районі Авдіївки.