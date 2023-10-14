Росія перестане блокувати український експорт. Розвідка назвала неочікувану причину

Росія боїться втратити Чорноморський флот

Росія боїться втратити свій Чорноморський флот. Ризик втрати кораблів перевищує бажання Москви блокувати український експорт Чорним морем. Про це повідомило міністерство оборони Великої Британії.

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Як зазначає розвідка, після серії ударів у серпні та вересні російський Чорноморський флот швидше за все подвоїв свою оборону. РФ перебазувала кораблі та підводні човни, зокрема ракетоносії, із Севастополя до Новоросійська.

Крім того, Росія змушена захищатися від надводних дронів, атак безпілотників та ракетних ударів України. Однак Чорноморський флот продовжує запускати ракети по Україні. Розвідка вважає, що окупанти можуть це робити і зі східної частини Чорного моря.

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«Ризик подальших військових втрат і жахливих політичних наслідків відвертої атаки російськими військово-морськими силами на торгове судноплавство, швидше за все, переважить будь-який виграш від спроби змусити блокувати торгівлю в Україні», – йдеться у зведенні розвідки.

Нагадаємо, раніше у мережі з'явилася інформація, що на зовнішньому рейді Севастополя з невідомих причин підірвався патрульний корабель Чорноморського флоту Росії «Павел Державин». Згодом з’явилась інформація, що він міг підірватись на міні.

12 жовтня ЗСУ підтвердили пошкодження російського корабля «Павел Державин».

13 жовтня стало відомо, що Служба безпеки України разом з Військово-морськими силами атакували ворожий носій крилатих ракет «Буян» (13 жовтня) та корабель «Павел Державин» (11 жовтня) в Криму. Для цього застосували дрони з експериментальним озброєнням.