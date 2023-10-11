Зеленський назвав пріоритети, з якими приїхав на «Рамштайн-16»

Одним із пріоритерів України є системи протиповітряної оборони

Президент України Володимир Зеленський перерахував три нагальні пріоритети, з якими приїхав на засідання Контактної групи з питань оборони України. Про це він сказав на спільному брифінгу з генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнсом Столтенбергом у Брюсселі.

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Зеленський подякував Столтенбергу за нещодавній візит до України, під час якого обговорювалися пріоритети для захисту України та виживання в зимовий період, що буде одним із найбільших викликів.

«Ми готуємось. Зараз ми потребуємо певної підтримки від лідерів. Саме тому я прибув сьогодні сюди», – відзначив Зеленський.

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Глава держави зазначив, що сьогодні матиме можливість звернутися до усіх міністрів оборони країн-членів НАТО в рамках засідання Контактної групи з питань оборони України («Рамштайн-16»), у якому візьмуть участь представники близько 50 країн.

«Ми говоритимемо про пріоритети – як вигнати Росію з нашої рідної землі, що означатиме припинення війни», – додав він.

Президент підкреслив, що до цих пріоритетів відносяться системи протиповітряної оборони. – «Це не просто звичайні слова. Ми говоримо про конкретні речі, яких ми потребуємо у конкретних географічних місцях на нашій землі для захисту енергетичних мереж, людей та транзиту зерна, для захисту шляхів доставки до Африки та Азії».

Також пріоритетом Зеленський назвав потребу українських військових у далекобійних ракетах.

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Глава держави уточнив, що системи ППО та далекобійні ракети є двома найбільш нагальними потребами. Але є ще третя потреба, яка полягає у тому, як саме ефективно забезпечувати оборону на фронті.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський прибув до штаб-квартири НАТО у Брюсселі.