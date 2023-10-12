Столтенберг: НАТО проведе навчання з ядерного стримування у Середземномор'ї

Союзники, плануючи навчання, враховуватимуть обставини, пов’язані з війною Росії проти України

Наступного тижня Північноатлантичний альянс проведе в Середземноморському регіоні масштабні навчання з ядерного стримування Steadfast Noon. Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг за підсумками засідання Ради НАТО на рівні міністрів оборони, 12 жовтня у Брюсселі, передає «Суспільне».

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Незважаючи на те, що ці тренування щорічні, союзники враховуватимуть обставини, пов’язані з війною Росії проти України.

«Російська війна проти України є нагадуванням про важливу роль, яку ядерне озброєння НАТО відіграє у стримуванні агресії. Наступного тижня Альянс проведе щорічні ядерні навчання Steadfast Noon. Це рутинне тренування, яке відбувається кожного жовтня. Цього року таке тренування відбудеться із залученням Італії, Хорватії та над Середземним морем», — сказав Єнс Столтенберг.

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Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що усі члени Альянсу погодились, що Україна стане членом НАТО. Також НАТО розкрило втрати Росії у війні проти України.