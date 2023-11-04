Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни обстріляли Херсон, поціливши поблизу магазина

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росіяни обстріляли Херсон, поціливши поблизу магазина
Один із російських снарядів поцілив поблизу магазина
фото: Херсонська обласна прокуратура

Від отриманих поранень один чоловік загинув на місці, ще одна жінка отримала осколкові поранення

Увечері 4 листопада російські війська вдарили по центральній частині Херсона, поціливши поблизу магазина. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. 

Окупанти вдарили по центру Херсона близько 19:00 та поцілили поблизу продуктового магазина.

За попередніми даними, від отриманих поранень один чоловік загинув на місці. Ще одна жінка поранена. Потерпілу доставили до лікарні. 

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко зазначив, що загиблому внаслідок ворожого обстрілу чоловіку було 55 років. Він отримав вибухову травму несумісну з життям.

Пораненій жінці 52 роки. Вона отримала множинні осколкові поранення різних частин тіла.

На момент ворожої атаки постраждалі перебували на вулиці.

Нагадаємо, 4 листопада російські загарбники обстріляли Корабельний район Херсона. Унаслідок цього поранення отримали троє людей.

Також повідомлялося, що в мережу потрапили відео, котрі демонструють, як російських військових на Херсонщині женуть у «м'ясні штурми», внаслідок чого вони масово гинуть.

Теги: обстріл Херсон поранення

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Церква УПЦ МП по якій, за словами місцевих, майже не прилітало. Під час обстрілів «попи нікого не пускали всередину – ховалися там самі. З провізією та водою»
Місто, куди прилітає. Фоторепортаж із Лимана через рік після звільнення лінія фронту
18 жовтня, 13:50
На неякісний виріб з бюджету витратили понад $50 тис
Замість протеза – металева палка. Влада Якутії віддячила росіянину за війну
9 жовтня, 18:48
Рятувальники завершили розбір завалів гімназії у Нікополі
Російська атака по Нікополю: розбір завалів завершено
11 жовтня, 20:19
Уночі росіяни обстріляли житлові будинки в Херсоні
Ситуація в регіонах: понад 130 ударів по Запорізькій області та масований обстріл Херсонщини
8 жовтня, 09:58
Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку
Генштаб повідомив про ситуацію на «гарячих» напрямках фронту
15 жовтня, 18:59
Ще у 2014 році Монтян закликала Росію діяти рішучіше, захопити сусідні країни і в жодному разі не визнавати «майданутих»
Путіністка Монтян потрапила під удар українського дрона на Донбасі
26 жовтня, 14:35
Окупанти обстріляли Херсон, коли мирні мешканці ще спали
У Херсоні вибухи: ворог ударив по центру міста
28 жовтня, 06:50
Рятувальники ліквідовують наслідки ворожих обстрілів
Окупанти вдарили ракетою по селищу на Запоріжжі: є поранені
Сьогодні, 09:14
Російських військових на Херсонщині женуть у «м'ясні штурми»
«М'ясні штурми» окупантів на Херсонщині: у мережі з’явилося відео
Сьогодні, 18:23

Події в Україні

ЗСУ підтвердили удар росіян по українських військових
ЗСУ підтвердили удар росіян по українських військових
Мінфін хоче стягнути з місцевих громад борги, штучно сформовані урядом Януковича-Азарова
Мінфін хоче стягнути з місцевих громад борги, штучно сформовані урядом Януковича-Азарова
Росіяни обстріляли Херсон, поціливши поблизу магазина
Росіяни обстріляли Херсон, поціливши поблизу магазина
ЗСУ ліквідували чергового російського командира: подробиці
ЗСУ ліквідували чергового російського командира: подробиці
Росіяни вдарили ракетою по військових ЗСУ, яких зібрали на нагородження, повідомляють про десятки загиблих
Росіяни вдарили ракетою по військових ЗСУ, яких зібрали на нагородження, повідомляють про десятки загиблих
Жахлива аварія у Криму: через зіткнення із військовим КАМАЗом загинуло п’ятеро людей
Жахлива аварія у Криму: через зіткнення із військовим КАМАЗом загинуло п’ятеро людей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Уряд змінив прогноз щодо курсу долара на 2024 рік
15K
Командир Російського добровольчого корпусу розповів про успіхи своїх бійців в Україні
14K
Правоохоронці навідалися до одеситок, які славили Росію у мережі
11K
4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8932
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала дві з половиною години
8452
Росіяни вдарили ракетою по військових ЗСУ, яких зібрали на нагородження, повідомляють про десятки загиблих

Новини

Вступ до НАТО. Порошенко попередив: вікно можливостей закривається
Сьогодні, 11:46
Окупанти активізували штурмові дії: Генштаб назвав напрямки
Сьогодні, 06:56
Землетрус в Непалі, загибель журналіста на фронті: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Сильний вітер і дощі: прогноз погоди на 4 листопада
Сьогодні, 04:40
4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Ракетні війська знищили ще чотири бази окупантів і пункт управління
Вчора, 07:10

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту