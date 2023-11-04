Росіяни обстріляли Херсон, поціливши поблизу магазина

Від отриманих поранень один чоловік загинув на місці, ще одна жінка отримала осколкові поранення

Увечері 4 листопада російські війська вдарили по центральній частині Херсона, поціливши поблизу магазина. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Окупанти вдарили по центру Херсона близько 19:00 та поцілили поблизу продуктового магазина.

За попередніми даними, від отриманих поранень один чоловік загинув на місці. Ще одна жінка поранена. Потерпілу доставили до лікарні.

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Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко зазначив, що загиблому внаслідок ворожого обстрілу чоловіку було 55 років. Він отримав вибухову травму несумісну з життям.

Пораненій жінці 52 роки. Вона отримала множинні осколкові поранення різних частин тіла.

На момент ворожої атаки постраждалі перебували на вулиці.

Нагадаємо, 4 листопада російські загарбники обстріляли Корабельний район Херсона. Унаслідок цього поранення отримали троє людей.

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Також повідомлялося, що в мережу потрапили відео, котрі демонструють, як російських військових на Херсонщині женуть у «м'ясні штурми», внаслідок чого вони масово гинуть.