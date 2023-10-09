Замість протеза – металева палка. Влада Якутії віддячила росіянину за війну

За словами медиків, через півроку нервові закінчення відімруть і жоден протез вже не знадобиться

Житель російської Якутії Вадим Шаріпов втратив руку на війні в Україні, після чого отримав від влади металевий ціпок із пластиковим наконечником замість протеза. Про це російському виданню «Важливі історії» розповіли родичі окупанта.

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53-річний Шаріпов поїхав на фронт у вересні 2022 року у якості добровольця, а вже на початку жовтня отримав вогнепальні поранення: чотири кулі потрапили в руку, ще по одній у ногу та плече. За добу йому ампутували ліву руку у шпиталі у Білгородській області, після чого у Петербурзі зробили ще кілька операцій.

Далі Шаріпов почав добиватися протезування ампутованої кінцівки, причому виріб йому довелося чекати майже півроку. Наприкінці травня росіянину видали два протези: робочий та активно-тяговий, але вміст коробки, за словами його родичів, «шокував всіх».

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«Активно-тяговий був взагалі не за розміром, кукса просто бовталася в чашці. Він просто не міг ним ніяк управляти: напружувався і щось намагався зробити, але марно, А робочий – це була просто металева палиця. Я коли побачила, у мене сльози потекли від образи за нього», – розповіла дружина Шаріпова.

Отримані протези повернули, але росіянин жодної заміни так і не отримав. При цьому лікарі попередили його, що за півроку нервові закінчення можуть відмерти, і тоді про протезування можна просто забути.

«Нервові закінчення зараз відмирають, і вже незабаром ніякий протез буде не потрібен. Коли Вадима виписували зі шпиталю в Петербурзі, динаміка вже була знижена. Нам лікарі конкретно сказали: ще півроку і вони у вас просто атрофуються», – додала жінка.

За її словами, через знайомих вона з'ясувала, що на виготовлення протезів для Шаріпова із бюджету витратили близько п'яти мільйонів рублів (понад $50 тис).