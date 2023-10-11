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Російська атака по Нікополю: розбір завалів завершено

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Російська атака по Нікополю: розбір завалів завершено
Рятувальники завершили розбір завалів гімназії у Нікополі
фото: Ігор Клименко

Внаслідок удару загинули 72-річний чоловік і три жінки 69, 67 та 60 років

Унаслідок російської атаки на гімназію в Нікополі Дніпропетровської області загинули чотири людини. Рятувальники завершили розбір завалів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. 

Внаслідок удару загинули 72-річний чоловік і три жінки 69, 67 та 60 років. За словами Клименка, ще двом постраждалим надають медичну допомогу. 

Нагадаємо, російська окупаційна армія у середу, 11 жовтня, атакувала Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок удару є жертви та руйнування.

Російські окупанти під час ракетного удару по Нікополю Дніпропетровської області знищили гімназію, пошкодили 42 приватні будинки та 18 господарських споруд.

Нагадаємо, триває 595-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 108 бойових зіткнень.

Теги: окупанти обстріл рятувальники Дніпропетровщина Ігор Клименко

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