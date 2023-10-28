У Херсоні вибухи: ворог ударив по центру міста

Окупанти обстріляли Херсон, коли мирні мешканці ще спали

У результаті удару є руйнування у приватному секторі Херсона

У суботу, 28 жовтня, близько 5 години ранку у Херсоні пролунали кілька вибухів. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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«Ворог з лівого берега вдарив, зокрема, по центральній частині міста», – написав він у телеграм-каналі.

За даними начальника ОВА, є руйнування у приватному секторі.

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Інформація про постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, 27 жовтня російська армія обстріляла середмістя Херсона, в результаті чого поранення отримали семеро людей. На місці влучання зруйновано два приватних будинки, три частково зруйновані, а 10 осель – пошкоджені.

26 жовтня ввечері російські окупанти обстріляли Херсон одночасно з артилерії та танків.