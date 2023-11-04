«М'ясні штурми» окупантів на Херсонщині: у мережі з’явилося відео

Російських військових на Херсонщині женуть у «м'ясні штурми»

У Росії бідкаються, що такої «м'ясорубки» не було навіть під Бахмутом

У Мережу потрапили відео, котрі демонструють, як російських військових на Херсонщині женуть у «м'ясні штурми», внаслідок чого вони масово гинуть. Втім, російські воєнкори називають це простіше: «Неприємні кадри важких боїв у районі Кринок». Про це йдеться у російському пропагандистському телеграм-каналі «Живов Z».

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Кадри загибелі російських окупантів на лівому березі Дніпра Херсонської області виклав у своєму телеграм-каналі журналіст Денис Казанський.

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За словами журналіста, у Росії бідкаються, що такої «м'ясорубки» не було навіть під Бахмутом.

Раніше штурмовики показали динамічні ближні бої на позиціях окупантів під Бахмутом.

Нагадаємо, українські військові продовжують наступальні дії у Донецькій області, зокрема проривають російську оборону на схід від Андріївки.

Також війська РФ, ймовірно, готуються до нової хвилі виснажливих наземних атак на українські позиції в районі Авдіївки, попри значні втрати.

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До слова, український журналіст і військкор Юрій Бутусов заявив, що наразі існує реальна загроза втратити Авдіївку. Аби цього не сталося, на його думку, Україні необхідно стабілізувати оборону, а громадянському суспільству активно допомагати ЗСУ, зокрема воїнам 110-ї механізованої бригади максимальною кількістю дронів та відеокамерами спостереження на різних об'єктах.

Триває 619-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За добу ворог завдав двох ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.