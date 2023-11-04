Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти вдарили ракетою по селищу на Запоріжжі: є поранені

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти вдарили ракетою по селищу на Запоріжжі: є поранені
Рятувальники ліквідовують наслідки ворожих обстрілів
фото: ДСНС

Внаслідок ворожої атаки зазнали поранень дев’ять мирних жителів

Російські окупанти завдали ракетного удару по селищу Зарічне Запорізької області. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

«Окупанти вгатили ракетою по Зарічному. Внаслідок ворожої атаки поранено дев’ять місцевих жителів: четверо чоловіків та п’ять жінок. Всім оперативно надано необхідну медичну допомогу», – розповів він.

Всього минулої доби ворог завдав 126 ударів по 26 містах та селах Запорізької області.

102 артобстріли прийшлися по території Оріхова, Новоандріївки, Новоданилівки, Малинівки, Преображенки, Левадного, Полтавки, Лугівського, Роботиного, Степового, П'ятихаток, Плавнів, Приморського та інших населених пунктів на лінії вогню.

Також окупанти здійснили 22 атаки дронами по Гуляйполю, Новодарівці, Ольгівському, Червоному, Білогір'ю, Малій Токмачці, Левадному, Полтавці, Лугівському та Малим Щербакам й обстріляли з РСЗВ Степногірськ.

За добу надійшло 43 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Як повідомлялося, у ніч на суботу, 4 листопада, Росія атакувала Сумщину двома ударними БпЛА Shahed-136/131 з Курської області.

Триває 619-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За добу ворог завдав двох ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Запорізька область ракета окупанти обстріл

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Події в Україні

Окупанти вдарили ракетою по селищу на Запоріжжі: є поранені
Окупанти вдарили ракетою по селищу на Запоріжжі: є поранені
Окупанти атакували Сумщину «Шахедами»
Окупанти атакували Сумщину «Шахедами»
На окупованих територіях ворог погрожує звільняти з роботи осіб без російських паспортів
На окупованих територіях ворог погрожує звільняти з роботи осіб без російських паспортів
ЗСУ чинять опір наступу росіян поблизу Авдіївки: аналіз ISW
ЗСУ чинять опір наступу росіян поблизу Авдіївки: аналіз ISW
Чому росіяни втекли з Херсона? Командувач назвав причину
Чому росіяни втекли з Херсона? Командувач назвав причину
Гендиректор МАГАТЕ розповів, що вплине на роботу систем безпеки Запорізької АЕС
Гендиректор МАГАТЕ розповів, що вплине на роботу систем безпеки Запорізької АЕС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
367K
Розвідка повідомила, у якому стані перебуває Путін
53K
Європейці зіткнулися з несподіваною проблемою через війну в Україні
18K
Україна «буде наша», а Зеленський збирається втекти: чергова маячня від Лукашенка
14K
«Почнемо допомагати Ізраїлю». Іноземні благодійники погрожують Україні згортанням роботи
13K
В Івано-Франківській області РФ атакувала військовий об'єкт
9821
Зеленський призначив нового командувача ССО

Новини

Окупанти активізували штурмові дії: Генштаб назвав напрямки
Сьогодні, 06:56
Землетрус в Непалі, загибель журналіста на фронті: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Сильний вітер і дощі: прогноз погоди на 4 листопада
Сьогодні, 04:40
4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Ракетні війська знищили ще чотири бази окупантів і пункт управління
Вчора, 07:10
Атака на українські міста, схвалення пакету допомоги Ізраїлю: головне за ніч
Вчора, 06:50

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту