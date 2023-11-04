Окупанти вдарили ракетою по селищу на Запоріжжі: є поранені

Внаслідок ворожої атаки зазнали поранень дев’ять мирних жителів

Російські окупанти завдали ракетного удару по селищу Зарічне Запорізької області. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Окупанти вгатили ракетою по Зарічному. Внаслідок ворожої атаки поранено дев’ять місцевих жителів: четверо чоловіків та п’ять жінок. Всім оперативно надано необхідну медичну допомогу», – розповів він.

Всього минулої доби ворог завдав 126 ударів по 26 містах та селах Запорізької області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

102 артобстріли прийшлися по території Оріхова, Новоандріївки, Новоданилівки, Малинівки, Преображенки, Левадного, Полтавки, Лугівського, Роботиного, Степового, П'ятихаток, Плавнів, Приморського та інших населених пунктів на лінії вогню.

Також окупанти здійснили 22 атаки дронами по Гуляйполю, Новодарівці, Ольгівському, Червоному, Білогір'ю, Малій Токмачці, Левадному, Полтавці, Лугівському та Малим Щербакам й обстріляли з РСЗВ Степногірськ.

За добу надійшло 43 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Як повідомлялося, у ніч на суботу, 4 листопада, Росія атакувала Сумщину двома ударними БпЛА Shahed-136/131 з Курської області.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Триває 619-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За добу ворог завдав двох ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.