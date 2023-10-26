Путіністка Монтян потрапила під удар українського дрона на Донбасі

Ще у 2014 році Монтян закликала Росію діяти рішучіше, захопити сусідні країни і в жодному разі не визнавати «майданутих»

Поруч із авто Монтян вибухнув український FPV-дрон

Українська адвоката-зрандниця Тетяна Монтян, яка підозрюється у колабораційній діяльності, отримала травму під час перебування на окупованій частині Донбасу. Причина травми – влучання дрона-камікадзе Сил оборони України. Про це повідомив її друг і соратник, адміністратор одного з проросійських Telegram-каналів Володимир Грубник.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Як запевняє автор допису, Монтян їхала в автомобілі неподалік від лінії фронту. У певний момент поруч з авто вибухнув український FPV-дрон. Жінка не загинула, пише її соратник, оскільки вибух стався не в кабіні: дрон заплутався у дротах. Натомість вона начебто отримала контузію – «неприємну, але неминучу». «Сама ж Тетяна відбулася контузією. Контузія – ситуація неприємна, але в нашій справі – майже неминуча (у мене ось було 3)). Як і поранення. Тож, Тетяно Миколаївно, ласкаво просимо до нашого контуженого клубу», – написав колаборант.

Тетяна Монтян є уродженкою Криму. Юристка відома своїми проросійськими поглядами. Ще у 2014 році Монтян закликала Росію діяти рішучіше, захопити сусідні країни і в жодному разі не визнавати «майданутих».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше «Главком» повідомляв, що Офіс генпрокурора склав письмове повідомлення про підозру скандальній українській юристці з яскравими проросійськими поглядами Тетяні Монтян і викликав її на допит.

Монтян підозрюється у скоєнні важких злочинів за чотирма статтями Кримінального кодексу (ч. 3 ст. 109, ч. ч. 1, 2 ст. 110, ч. 1 ст.111-1 та ч. 3 ст. 436-2). Йдеться про публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу України, захоплення державної влади України з використанням засобів масової інформації; заклики до зміни меж території та державного кордону України з розпалюванням національної ворожнечі; публічному запереченні здійснення збройної агресії Росії проти України, а також виправдовування війни.

Як повідомляв «Главком», напередодні повномасштабної війни Російська Федерація долучила до засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого реалізації «Мінських угод» в якості свідка Тетяну Монтян. Під час виступу в режимі відеовключення Монтян ретранслювала звичні російські наративи, називаючи Україну «маріонеткою Заходу», та звинувачуючи «колективний Захід» у намаганнях спровокувати війну «з Росією на території України». Також вона озвучила звичні тези російської пропаганди щодо того, що Україна, нібито, «вбиває мирне населення Донбасу», – дітей, стареньких та людей з інвалідністю. Монтян наголосила, що неодноразово відвідувала окуповані території Донбасу та, нібито, бачила це на власні очі.