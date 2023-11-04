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Окупанти накрили вогнем Херсон: троє поранених (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Окупанти накрили вогнем Херсон: троє поранених (фото)
Одна потерпіла перебуває у тяжкому стані після обстрілу Херсона
фото: Telegram / Олександр Прокудін

Під обстріл потрапив Корабельний район

Російські загарбники обстріляли Корабельний район Херсона. Унаслідок цього поранення отримали троє людей. Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

За словами очільника регіону, обстріл стався сьогодні після 11:00.

«Попередньо, постраждали двоє людей. Це 82-річна жінка та 84-річний чоловік. Каретою «швидкої» потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги», – написав Прокудін. 

Згодом у прокуратурі повідомили про третю поранену оосбу внаслідок обстрілу Херсона. Також стало відомо, що окупанти гатили по місту з артилерії. За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Керівник міської військової адміністрації Херсона Роман Мрочко додав, що унаслідок обстрілу постраждали жінка 1941-го і і чоловік 1939-го року народження. Потерпіла перебуває у тяжкому стані. Третя постраждала має травму ноги.

Також є повідомлення про руйнування житла.

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Наслідки обстрілу Корабельного району Херсона, 4 листопада 2023 р.
фото: Олександр Прокудін, Херсонська МВА, Херсонська обласна прокуратура

Як повідомлялося, у ніч на суботу, 4 листопада, Росія атакувала Сумщину двома ударними БпЛА Shahed-136/131 з Курської області.

Крім того, російські окупанти завдали ракетного удару по селищу Зарічне Запорізької області. 

Триває 619-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За добу ворог завдав двох ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Теги: Херсон обстріл поранення

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