Окупанти накрили вогнем Херсон: троє поранених (фото)
Під обстріл потрапив Корабельний район
Російські загарбники обстріляли Корабельний район Херсона. Унаслідок цього поранення отримали троє людей. Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.
За словами очільника регіону, обстріл стався сьогодні після 11:00.
«Попередньо, постраждали двоє людей. Це 82-річна жінка та 84-річний чоловік. Каретою «швидкої» потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги», – написав Прокудін.
Згодом у прокуратурі повідомили про третю поранену оосбу внаслідок обстрілу Херсона. Також стало відомо, що окупанти гатили по місту з артилерії. За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Керівник міської військової адміністрації Херсона Роман Мрочко додав, що унаслідок обстрілу постраждали жінка 1941-го і і чоловік 1939-го року народження. Потерпіла перебуває у тяжкому стані. Третя постраждала має травму ноги.
Також є повідомлення про руйнування житла.
Як повідомлялося, у ніч на суботу, 4 листопада, Росія атакувала Сумщину двома ударними БпЛА Shahed-136/131 з Курської області.
Крім того, російські окупанти завдали ракетного удару по селищу Зарічне Запорізької області.
Триває 619-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За добу ворог завдав двох ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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