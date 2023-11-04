Окупанти накрили вогнем Херсон: троє поранених (фото)

Одна потерпіла перебуває у тяжкому стані після обстрілу Херсона

Під обстріл потрапив Корабельний район

Російські загарбники обстріляли Корабельний район Херсона. Унаслідок цього поранення отримали троє людей. Про це повідомив керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

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За словами очільника регіону, обстріл стався сьогодні після 11:00.

«Попередньо, постраждали двоє людей. Це 82-річна жінка та 84-річний чоловік. Каретою «швидкої» потерпілих доставили до лікарні для надання медичної допомоги», – написав Прокудін.

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Згодом у прокуратурі повідомили про третю поранену оосбу внаслідок обстрілу Херсона. Також стало відомо, що окупанти гатили по місту з артилерії. За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Керівник міської військової адміністрації Херсона Роман Мрочко додав, що унаслідок обстрілу постраждали жінка 1941-го і і чоловік 1939-го року народження. Потерпіла перебуває у тяжкому стані. Третя постраждала має травму ноги.

Також є повідомлення про руйнування житла.

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Наслідки обстрілу Корабельного району Херсона, 4 листопада 2023 р. фото: Олександр Прокудін, Херсонська МВА, Херсонська обласна прокуратура

Як повідомлялося, у ніч на суботу, 4 листопада, Росія атакувала Сумщину двома ударними БпЛА Shahed-136/131 з Курської області.

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Крім того, російські окупанти завдали ракетного удару по селищу Зарічне Запорізької області.

Триває 619-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За добу ворог завдав двох ракетних та 62 авіаційних ударів, здійснив 77 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.