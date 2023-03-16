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Ворог штурмує Бахмут та обороняється на Херсонщині: яка ситуація на фронті

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ворог штурмує Бахмут та обороняється на Херсонщині: яка ситуація на фронті
фото ілюстративне

Росія продовжує вивозити з України награбоване зерно

Триває 386-та доба російського широкомасштабного вторгнення. За добу противник завдав два ракетних та 16 авіаційних ударів, а також здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається вірогідність ракетних ударів по всій території України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Берилівка, Тимоновичі Чернігівської області; Атинське, Волфине, Степне, Кіндратівка, Покровка та Грабовське Сумської області; Леміщине, Козача Лопань, Глибоке, Гатище, Бударки, Амбарне, Кам’янка та Западне Харківської області.

Куп’янський та Лиманський напрямки

Противник вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Гряниківка, Кремінна, Кузьмине, Верхньокам’янське та Спірне. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Дворічна, Гряниківка і Крохмальне Харківської області, а також Невське і Білогорівка – Луганської.

Бахмутський напрямок

Ворог продовжує штурмувати місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки противника в районах Оріхово-Василівки, Бахмута, Іванівського та Григорівки. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Григорівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Майорськ, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський, Мар’їнський та Шахтарський напрямки

Противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах Кам’янки, Авдіївки, Невельського та Мар’їнки. Продовжує підготовку до відновлення наступу на Вугледар. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Кам’янка, Авдіївка, Ласточкине, Водяне, Невельське, Нетайлове, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка та Вугледар Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки

Противник обороняється. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Малі Щербаки, Кам’янське та Запоріжжя; Золота Балка, Берислав, Веселе, Іванівка, Інгулець, Антонівка, Зеленівка, Зимівник та Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

Росія продовжує вивозити з України награбоване зерно. В місті Бердянськ Запорізької області, з акваторії морського порту, відзначено транспортування ворожими буксирами російської самохідної баржі, яка завантажена пшеницею.

Триває примусова паспортизація населення тимчасово зайнятої території Запорізької області. Так, в місті Токмак, російська окупаційна так звана влада, разом з представниками російської ФСБ, погрожує місцевим громадянам України, які відмовилися від отримання паспортів громадян Російської Федерації, вивезенням їхніх дітей до східних регіонів росії. Самих батьків погрожують вивезти до Василівки Запорізької області.

Протягом доби Авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника, два радіолокаційні станції, а також склад пально-мастильних матеріалів ворога.

Теги: ЗСУ війна росія окупанти Україна

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