Окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі

В Азовському морі знаходиться 20 ворожих ракет

Станом на 16 березня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 21 ворожий корабель, серед яких п'ять – носії крилатих ракет «Калібр» загальний залп до 32 ракет. Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

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Крім того, в Азовському морі знаходиться один ворожий корабель.

У Середземному морі – до семи ворожих кораблів, з них три носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп до 20 ракет.

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Також Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Раніше розвідка спрогнозувала, як часто РФ зможе завдавати ракетних ударів по Україні.

Також експерт роз’яснив, навіщо Росія випускає фальш-цілі під час ракетних атак.