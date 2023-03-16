Окупанти атакували дроном медзаклад у Херсоні (фото)
Через російську атаку пошкоджено транспортні засоби та будівлі поряд
Російські загарбники атакували дронами територію одного із медзакладів Херсона. Про це повідомив голова місцевої ОВА Олександр Прокудін.
«Ворог атакував з безпілотників подвірʼя одного з медзакладів міста. Попередньо, медики та пацієнти – не постраждали», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що через російську атаку пошкоджено транспортні засоби та будівлі поряд.
Нагадаємо, що російські військові від початку повномасштабної війни вже пошкодили понад 1100 медичних закладів у різних областях Україні.
До слова, триває 386-та доба російського широкомасштабного вторгнення. За добу противник завдав два ракетних та 16 авіаційних ударів, а також здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається вірогідність ракетних ударів по всій території України
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