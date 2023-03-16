Росія випускає фальш-цілі під час ракетних атак: як вони допомагають окупантам

Росія використовує фальш-цілі, аби українці максимально включили свої засоби ППО та дозволили побачити, де вони розташовані

Росія під час ракетних атак по Україні випускає так звані фальш-цілі, які повинні спровокувати роботу української ППО і дозволити ворогу побачити розташування цих систем. Про це авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив в інтерв'ю «РБК-Україна».

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Спершу начебто фіксується запуск ракети, однак потім ціль просто зникає з радарів або не завдає удару.

Експерт пояснив, що переносні зенітно-ракетні комплекси реагують на тепловий слід літального об'єкту, а саме летять та вибухають у максимальній точці тепла. Саме тому в гелікоптерах та літаках використовують теплові пастки. Коли авіасудно заходить до ворожої зони ППО, то відстрілює позаду себе теплові пастки. Температура цих пасток вища, ніж у сопла двигуна. В такому разі випущена ракета ППО може відхилитися від свого курсу та попрямувати за цією пасткою.

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«Якщо говорити про роботу радіолокаційних станцій, засікання цілі йде через фіксацію металевого об'єкта, який відображатиме сигнал станції. Щоб об'єкт відобразився на екрані локатора, ціль повинна мати необхідну поверхню відображення сигналу і масу. І на цьому ґрунтується ще один спосіб пуску фальш-цілей», – пояснив авіаексперт.

Крім того, зазначається, що сьогодні росіяни почали на деяких ракетах Х-101 встановлювати блоки, які відстрілюються під час польоту ракет і розсипають хмару різних залізок. Тоді на екранах українських локаторів з'являється ціла хмара. Це технологія постановки перешкод. У такому разі випущена ракета входить до цієї хмари і маскується, бо відбитий від ракети промінь стає меншим від променя цієї хмари.

«Ще одна схема пуску фальш-цілей – коли росіяни випускають не ракету, а якусь «болванку» без системи наведення. Були повідомлення, що вони випускали ракети, з яких знімали головки з ядерним боєзарядом, а замість них чіпляли «болванку», яка мала той самий центр маси та габарити. Це також може бути фальш-цілью», – додав Криволап.

Ще одним варіантом використання фальш-цілі є ситуація, коли під час запуску ракети є електромагнітні імпульси, які можна засікти, і вони саме свідчать про пуск.

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«Це називається «було здійснено електронний запуск ракети». Тобто росіяни можуть імітувати пуск електромагнітними імпульсами, при цьому фізично не випускаючи ракети», – додав він.

За таких маневрів українські системи ППО виявляють ці імпульси та готуються до відбиття ворожого удару. Росія використовує такі фальш-цілі, аби українці максимально включили свої засоби ППО та дозволили побачити, де вони розташовані.

Раніше розвідка спрогнозувала, як часто РФ зможе завдавати ракетних ударів по Україні.