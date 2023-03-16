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Росія випускає фальш-цілі під час ракетних атак: як вони допомагають окупантам

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія випускає фальш-цілі під час ракетних атак: як вони допомагають окупантам
фото ілюстративне

Росія використовує фальш-цілі, аби українці максимально включили свої засоби ППО та дозволили побачити, де вони розташовані

Росія під час ракетних атак по Україні випускає так звані фальш-цілі, які повинні спровокувати роботу української ППО і дозволити ворогу побачити розташування цих систем. Про це авіаційний експерт Костянтин Криволап пояснив в інтерв'ю «РБК-Україна». 

Спершу начебто фіксується запуск ракети, однак потім ціль просто зникає з радарів або не завдає удару.

Експерт пояснив, що переносні зенітно-ракетні комплекси реагують на тепловий слід літального об'єкту, а саме летять та вибухають у максимальній точці тепла. Саме тому в гелікоптерах та літаках використовують теплові пастки. Коли авіасудно заходить до ворожої зони ППО, то відстрілює позаду себе теплові пастки. Температура цих пасток вища, ніж у сопла двигуна. В такому разі випущена ракета ППО може відхилитися від свого курсу та попрямувати за цією пасткою.

«Якщо говорити про роботу радіолокаційних станцій, засікання цілі йде через фіксацію металевого об'єкта, який відображатиме сигнал станції. Щоб об'єкт відобразився на екрані локатора, ціль повинна мати необхідну поверхню відображення сигналу і масу. І на цьому ґрунтується ще один спосіб пуску фальш-цілей», – пояснив авіаексперт.

Крім того, зазначається, що сьогодні росіяни почали на деяких ракетах Х-101 встановлювати блоки, які відстрілюються під час польоту ракет і розсипають хмару різних залізок. Тоді на екранах українських локаторів з'являється ціла хмара. Це технологія постановки перешкод. У такому разі випущена ракета входить до цієї хмари і маскується, бо відбитий від ракети промінь стає меншим від променя цієї хмари.  

«Ще одна схема пуску фальш-цілей – коли росіяни випускають не ракету, а якусь «болванку» без системи наведення. Були повідомлення, що вони випускали ракети, з яких знімали головки з ядерним боєзарядом, а замість них чіпляли «болванку», яка мала той самий центр маси та габарити. Це також може бути фальш-цілью», – додав Криволап.

Ще одним варіантом використання фальш-цілі є ситуація, коли під час запуску ракети є електромагнітні імпульси, які можна засікти, і вони саме свідчать про пуск.

«Це називається «було здійснено електронний запуск ракети». Тобто росіяни можуть імітувати пуск електромагнітними імпульсами, при цьому фізично не випускаючи ракети», – додав він.

За таких маневрів українські системи ППО виявляють ці імпульси та готуються до відбиття ворожого удару. Росія використовує такі фальш-цілі, аби українці максимально включили свої засоби ППО та дозволили побачити, де вони розташовані. 

Раніше розвідка спрогнозувала, як часто РФ зможе завдавати ракетних ударів по Україні.

Теги: ракета війна росія окупанти

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