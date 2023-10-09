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Окупанти обстріляли храм в Херсоні під час служби. Як віряни рятували одне одного (фото)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Окупанти обстріляли храм в Херсоні під час служби. Як віряни рятували одне одного (фото)
Росіяни обстріляли храм Різдва Богородиці в Херсоні під час служби
фото: Мост

Віряни прикривали одне одного власними тілами під час обстрілу

Під час обстрілу російськими військовими храму Різдва Богородиці в Херсоні віряни, що зібралися на недільну службу прикривали один одного власними тілами. Про це повідомило місцеве видання «Мост».

За інформацією ЗМІ, біля храму розірвалося декілька снарядів. Один з них влучив на його територію, спричинивши різноманітні руйнування. У невеличкій церкві знаходилося багато людей, двоє дістали поранення. Першу допомогу пораненим жінкам надавали прямо в храмі.

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Росіяни обстріляли храм Різдва Богородиці в Херсоні під час служби
фото: Мост

Про влучання на території церкви в Херсонському районі 8 жовтня також повідомляв очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Зазначимо, що храм Різдва Богородиці в Херсоні став першою громадою Московської церкви, яка після окупації міста перейшла до ПЦУ.

Нагадаємо, що російські війська у четвер, 5 жовтня, вкотре обстріляли Херсон. Загинуло двоє людей, зокрема працівник комунальної служби. Окупанти цілеспрямовано вдарили по житлових кварталах.

Триває 593-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 37 бойових зіткнень.

Теги: церква обстріл Херсон

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