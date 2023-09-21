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Атака на Київ: бабуся розповіла про стан постраждалої 9-річної дівчинки (емоційне відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Атака на Київ: бабуся розповіла про стан постраждалої 9-річної дівчинки (емоційне відео)
Жінка зауважила, що її онуці в ногу потрапило скло
фото: скрін із відео з соцмереж

Поранену дитину вже виписали з лікарні

У результаті падіння уламків у Києві постраждали семеро осіб, зокрема 9-річна дитина. У мережі з'явилося відео з бабусею постраждалої дитини. Вона розповіла, що на момент атаки була на роботі, а вдома була її донька та внуки. Внаслідок вибуху 9-річній дівчинці в ногу потрапило скло, тому її відвезли в лікарню зашивати рану.

Згодом заступник очільника КМДА Микола Поворозник повідомив, що дитину вже виписали з лікарні, її стан стабілізовано. Він додає, що в інших постраждалих поранення не важкі, тому до кінця дня їх також можуть виписати з лікарні.

До слова, у ніч проти 21 вересня ворог атакував столицю ракетами, над містом було збито понад 20 ворожих цілей. Уламки влучили в будинок поруч з об'єктом інфраструктури. Постраждало сім осіб, з них одна дитина (дівчинка 9 років). Практично в усіх поранення – це різані рани. Трьох людей госпіталізували. Решта отримали медичну допомогу на місці.

Наслідки падіння уламків в Дарницькому районі
Наслідки падіння уламків в Дарницькому районі
фото: КМВА

Нагадаємо, на світанку окупанти влаштували масовану атаку по багатьох регіонах України. У Черкасах унаслідок ворожого удару зруйнована будівля готелю, у Києві та області виникли пожежі через падіння уламків ракет, є влучання у Львівській та Рівненській областях.

Зауважимо, триває 575-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише позицій українських військ, а й цивільної інфраструктури населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. З початку поточної доби російські окупанти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі низки областей нашої держави. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

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Теги: Київ обстріл поранення

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