Просував російську пропаганду: директору школи в Херсоні повідомлено про підозру

Чоловік висловлював «вдячність» окупаційній адміністрації та працівникам слідчого комітету РФ.

Нацполіція встановила, що із серпня 2022 заступник директора з господарської роботи Херсонської гімназії №1 перейшов на бік ворога й добровільно зайняв при окупаційній владі запропоновану посаду директора школи. Про це повідомили в Нацполіції.

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У школі в той час навчалося близько трьохсот дітей. Зрадник активно просував серед учнів тези російської пропаганди: під його керівництвом відкрилися та активно функціонували осередки так званих «військово-патріотичних» російських організацій – «Юнармия» та «Движение первых». Також він особисто брав участь у створенні відеосюжетів, у яких висловлював «вдячність» окупаційній адміністрації та працівникам слідчого комітету РФ.

Крім того, у вересні 2022 р. в приміщені школи проводився незаконний «референдум» щодо приєднання Херсонської області до складу російської федерації.

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Після деокупації міста Херсона слідчі Нацполіції зібрали достатньо доказів для повідомлення колаборанту підозри в особливо тяжкому злочині – державній зраді, вчиненій в умовах збройного конфлікту під час воєнного стану.

Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Раніше повідомлялося, що підсанкційному гендиректору російської авіакомпанії «223 льотний загін» міноборони РФ Юрію Великокладу оголошено підозру. Він організовував переправлення «шахідів» з Ірану до українського кордону.