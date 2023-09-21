В окупованому Севастополі лунають потужні вибухи

Вибухи були чутні в районі мису Фіолент та Балаклави у Севастополі

У тимчасово окупованому Севастополі сьогодні, 21 вересня, увечері пролунали вибухи. За інформацією пропагандистського Telegram-каналу, вибухи були чутні в районі мису Фіолент та Балаклави у Севастополі.

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При цьому, за непідтвердженою інформацією, на Фіолент начебто прилетіла ракета.

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Вибухи в окупованому Севастополі фото з соцмереж

Вибухи в окупованому Севастополі фото з соцмереж

Також у мережі пишуть про роботу систем протиповітряної оборони у місті.

Зранку 20 вересня у тимчасово окупованому Криму пролунало декілька вибухів. Згодом стало відомо, що вони були результатом успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ біля Верхньосадового, що неподалік Севастополя.

Раніше повідомлялося, що Україна потужно вдарила по аеродрому «Саки» в окупованому Криму.

Також повідомлялося, що у тимчасово окупованому Криму в районі Новофедорівки пролунали вибухи біля аеродрому російських загарбників. Місцеві жителі говорять про атаку безпілотників, а також роботу систем протиповітряної оборони окупантів. Міноборони РФ повідомило про масову атаку на Крим. Вибухи почали лунати біля Новофедорівки опівночі. Також наголошувалося, що «хлопок» був дуже сильним, і вибухи також чули в інших населених пунктах, зокрема в Євпаторії, Саках, Севастополі, Чорноморському.