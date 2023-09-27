Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія масовано обстріляла Херсон: є жертва

Діана Гасюк
glavcom.ua
Росія масовано обстріляла Херсон: є жертва
фото з відкритих джерел

41-річний чоловік загинув на порозі власного будинку

Російські окупанти 27 вересня, увечері розпочали масований обстріл Херсона. Унаслідок цього загинув щонайменше один чоловік, інший зазнав поранень. Про це повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в Telegram.

41-річний чоловік загинув на порозі власного будинку. Ще одному 27-річному чоловіку медичну допомогу надали на місці, надалі він лікуватиметься амбулаторно.

Також росіяни скинули сім авіабомб в районі Миколаївки Бериславського району.

«Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточнюється», – повідомив Прокудін.

Раніше повідомлялося, що у неділю ввечері росіяни знову завдали ударів керованими авіабомбами по Херсону та Антонівці. 

Нагадаємо, 24 вересня окупанти вдарили авіабомбами по промзоні у Дніпровському районі та по цивільній інфраструктурі у Корабельному, що в Херсоні. На підприємстві поранень дістала 49-річна жінка-охоронець. 

Триває 581-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 14 бойових зіткнень. Ворог завдав 44 авіаційних удари та здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, лікарня та інша цивільна інфраструктура. 

Теги: окупанти обстріл Херсон

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни зранку завдали авіаудару по Херсонщині. Наслідки уточнюються
Росіяни зранку завдали авіаудару по Херсонщині. Наслідки уточнюються
Сьогодні, 08:24
Виступ Зеленського на урочистому засіданні парламенту Канади: повний текст
Виступ Зеленського на урочистому засіданні парламенту Канади: повний текст
23 вересня, 01:04
Окупанти вдарили по Херсону та області
Масована ракетна атака: що наразі відомо про загиблих та постраждалих
21 вересня, 11:57
ЗСУ наступають на Бахмутському та Мелітопольському напрямках
На Донеччині гаряче у двох районах – Генштаб
21 вересня, 07:35
У Херсоні відбулася Рада оборони області
Херсонщина готує «сюрпризи» окупантам: ухвалено важливі рішення
15 вересня, 06:28
«Мінськ» був побудований на корабельні Stocznia Polnocna у Гданську у 1983 році
Атака на російський корабель у Севастополі: з'явилися перші фото наслідків
13 вересня, 14:50
Одну жертву трагедії поки не вдалося ідентифікувати
Удар по Костянтинівці: поліція уточнила кількість загиблих
7 вересня, 10:46
Примусова паспортизація: Росія вигадала ще один цинічний спосіб
Примусова паспортизація: Росія вигадала ще один цинічний спосіб
4 вересня, 16:38
Захоплені російські укріплення, що вціліли, служать українцям базою для планування свого наступного кроку
Окупанти перейшли до нової тактики, аби зупинити контрнаступ – The New York Times
2 вересня, 13:33

Події в Україні

Зеленський анонсував потужні заходи для посилення України
Зеленський анонсував потужні заходи для посилення України
У Миколаєві пролунала серія вибухів
У Миколаєві пролунала серія вибухів
Окупаційна влада попередила про закриття Кримського моста
Окупаційна влада попередила про закриття Кримського моста
Чи впливає погода на використання танків Abrams: роз’яснення ЗСУ
Чи впливає погода на використання танків Abrams: роз’яснення ЗСУ
Повітряні сили показали, як пілоти в Україні адаптуються до F-16
Повітряні сили показали, як пілоти в Україні адаптуються до F-16
ЗСУ виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту – Генштаб
ЗСУ виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
«Воскреслий» командувач Чорноморського флоту вперше публічно виступив (відео)
89K
Командувач Чорноморського флоту змовився із ЗСУ: партизани назвали нову аферу Кремля
84K
Оксана Марченко та її «фунти». Новий поворот у гучній справі куми Путіна
45K
Білий дім відреагував на відео з російським командувачем Чорноморського флоту
24K
Розвідка розповіла про атмосферу в російському війську після удару по штабу у Севастополі
17K
27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Офіс президента готує законодавчі зміни, аби розблокувати роботу видобувних підприємств
Сьогодні, 14:46
Окупанти припинили атаки на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Тепло і без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
Сьогодні, 04:37
27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 26 вересня
Вчора, 04:56
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:26

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту