Росія масовано обстріляла Херсон: є жертва

41-річний чоловік загинув на порозі власного будинку

Російські окупанти 27 вересня, увечері розпочали масований обстріл Херсона. Унаслідок цього загинув щонайменше один чоловік, інший зазнав поранень. Про це повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін в Telegram.

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41-річний чоловік загинув на порозі власного будинку. Ще одному 27-річному чоловіку медичну допомогу надали на місці, надалі він лікуватиметься амбулаторно.

Також росіяни скинули сім авіабомб в районі Миколаївки Бериславського району.

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«Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточнюється», – повідомив Прокудін.

Раніше повідомлялося, що у неділю ввечері росіяни знову завдали ударів керованими авіабомбами по Херсону та Антонівці.

Нагадаємо, 24 вересня окупанти вдарили авіабомбами по промзоні у Дніпровському районі та по цивільній інфраструктурі у Корабельному, що в Херсоні. На підприємстві поранень дістала 49-річна жінка-охоронець.

Триває 581-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 14 бойових зіткнень. Ворог завдав 44 авіаційних удари та здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, лікарня та інша цивільна інфраструктура.