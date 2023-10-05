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Ранковий обстріл Херсона: росіяни вбили двох людей

glavcom.ua
Ранковий обстріл Херсона: росіяни вбили двох людей
У Херсоні від російських ударів загинули цивільні люди
Фото: gp.gov.ua

Під прицільний вогонь потрапили житлові будинки, а також нежитлові приміщення, є жертви

Російські війська у четвер, 5 жовтня, вкотре обстріляли Херсон. Загинуло двоє людей, зокрема працівник комунальної служби. Окупанти цілеспрямовано вдарили по житлових кварталах.

«Внаслідок ранкового обстрілу російськими окупантами житлових кварталів середмістя Херсона загинули двоє людей – чоловік і жінка віком приблизно 50-55 років», - повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За даними прокуратури, 5 жовтня близько 09:30 збройними силами РФ вкотре здійснено артилерійський обстріл середмістя Херсона. Під прицільний вогонь потрапили житлові будинки, а також нежитлові приміщення. У результаті ворожого обстрілу загинуло двоє цивільних людей – чоловік і жінка, які перебували на вулиці.

«Ще в одного 54-річного херсонця лікарі діагностували легкі поранення рук і ніг. Потерпілому медичну допомогу надали на місці», - розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, сьогодні зранку, 5 жовтня, у Херсоні пролунали вибухи. Російські війська обстріляли місто. Людей закликали не виходити на вулицю і перебувати в безпечних місцях. Також 2 жовтня окупанти відкрили вогонь по місту Херсон. Відомо про чотирьох поранених, двоє з них – у тяжкому стані. Зокрема, під час атаки поранення зазнали двоє дівчаток та їхня мати.

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