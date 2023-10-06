Кремль цинічно прокоментував удар РФ по селу на Харківщині

Росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід

Пєсков стверджує, що російські окупанти нібито не б'ють по цивільних

Кремль цинічно висловилися про смертоносний удар по селу Гроза в Куп'янському районі Харківської області. Зокрема спікер російського диктатора Дмитро Пєсков на брифінгу стверджував, що російські окупанти нібито не б'ють по цивільних, повідомляють пропагандистські ЗМІ.

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«...Росія не завдає ударів по цивільному населенню, а працює по скупченню військових і армійського керівництва», – заявив Пєсков.

Нагадаємо, 5 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по селу і поцілили в будівлю, в якій знаходилися магазин і кафе. Як з'ясувалося пізніше, під час атаки в кафе і біля нього перебувало близько 60 осіб, які прийшли на поминки за загиблими військовослужбовцями.

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6 числа стало відомо, що кількість жертв зросла до 52 осіб. Крім того, є госпіталізовані постраждалі, які перебувають у критичному стані.

Також окупанти здійснили рано-вранці в п'ятницю ракетну атаку по Харкову, удар прийшовся по центру міста, а саме по Київському та Основ'янському районах.