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Кремль цинічно прокоментував удар РФ по селу на Харківщині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кремль цинічно прокоментував удар РФ по селу на Харківщині
Росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід
фото з відкритих джерел

Пєсков стверджує, що російські окупанти нібито не б'ють по цивільних

Кремль цинічно висловилися про смертоносний удар по селу Гроза в Куп'янському районі Харківської області. Зокрема спікер російського диктатора Дмитро Пєсков на брифінгу стверджував, що російські окупанти нібито не б'ють по цивільних, повідомляють пропагандистські ЗМІ.

«...Росія не завдає ударів по цивільному населенню, а працює по скупченню військових і армійського керівництва», – заявив Пєсков.

Нагадаємо, 5 жовтня російські окупанти завдали ракетного удару по селу і поцілили в будівлю, в якій знаходилися магазин і кафе. Як з'ясувалося пізніше, під час атаки в кафе і біля нього перебувало близько 60 осіб, які прийшли на поминки за загиблими військовослужбовцями.

6 числа стало відомо, що кількість жертв зросла до 52 осіб. Крім того, є госпіталізовані постраждалі, які перебувають у критичному стані.

Також окупанти здійснили рано-вранці в п'ятницю ракетну атаку по Харкову, удар прийшовся по центру міста, а саме по Київському та Основ'янському районах.

 

 

Теги: Харківщина росія війна обстріл

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