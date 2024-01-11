Росіяни «пакують речі» для втечі із Криму: ЗСУ повідомили деталі
Росіяни готують логістику та інфраструктуру для перевезення на базу у Новоросійськ
Російські загарбники «пакують речі» для переведення логістики і інфраструктури на іншу базу у Новоросійськ із тимчасово окупованого Криму. Про це повідомила начальниця пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в телемарафону.
Гуменюк зазначила, що росіяни готують логістику та інфраструктуру для перевезення на базу у Новоросійськ.
«Там триває зараз процес «пакування» та переведення логістики і інфраструктури необхідної на іншу базу – на Новоросійськ. Орієнтир у них такий, що треба перемістити туди все. Але все не так просто технічно, зокрема і поява нового десантного корабля в акваторії Чорного моря може свідчити про те, що це черговий великий чемодан, куди пакуються речі», – зазначила Гуменюк.
Вона зазначила, що Росія останнім часом використовує десантні кораблі для логістичних цілей.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупанти перекидають кораблі з тимчасово окупованого Криму в Новоросійськ через побоювання нових атак ЗСУ по чорноморському флоту РФ. Партизани повідомляють, що у лавах російського флоту паніка, тому що вони передбачають, що будуть нові удари по їхньому флоту і намагаються їх врятувати.
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