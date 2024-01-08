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Кулеба пояснив, чому Заходу вигідно допомагати Україні якнайшвидше

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Кулеба пояснив, чому Заходу вигідно допомагати Україні якнайшвидше
Кулеба заявив, якщо підтримку України буде призупинено, то Росія може досягти успіху і прорвати лінію фронту
фото з відкритих джерел

«Суто реалістичної політичної перспективи є більше сенсу надати допомогу зараз, щоб уникнути кризи в майбутньому»

Країнам Заходу вигідніше надати допомогу Україні зараз, ніж у майбутньому. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню El Pais.

«Якщо підтримку буде призупинено, Росія може досягти успіху і прорвати лінію фронту. Тоді доведеться відновити підтримку, оскільки буде дуже сильна суспільна реакція на користь підтримки України», – заявив він.

Кулеба підкреслив, що ті самі політики, які ухвалили рішення зупинити підтримку України, ухвалять рішення її надати, але в екстремальних обставинах.

«Тому навіть із суто реалістичної політичної перспективи є більше сенсу надати допомогу зараз, щоб уникнути кризи в майбутньому», – заявив він.

Коментуючи затримку з наданням допомоги від Євросоюзу через позицію Угорщини, очільник МЗС зазначив, що серед решти 26 країн-членів ЄС є чітке розуміння, що допомогу Україні буде надано в тій чи іншій формі, а відтермінування було взято (до 1 лютого, коли відбудеться позачерговий саміт Євроради щодо цього питання – «Главком»), аби спробувати все-таки досягти консенсусного рішення.

Нагадаємо, Кулеба заявив, щоСША зменшать допомогу Україні лише тоді, коли країна буде здатна обійтися без цієї підтримки, однак цього не станеться у 2024 році.

Раніше повідомлялося, що міністерство оборони США формально має ще $4,2 млрд для допомоги Україні. Однак без рішення Конгресу відомства не зможе поповнити ці запаси.

Нагадаємо, наприкінці грудня Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні нового пакету військової допомоги на $250 млн.

Раніше координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що зміцнення протиповітряної оборони України є пріоритетом у формуванні майбутніх списків пакетів з озброєнням в рамках допомоги від Сполучених Штатів Америки.

Як повідомлялося, Сенат США відклав святкові канікули через переговори щодо допомоги Україні.

Спікер Палати представників Майк Джонсон не підтримав пропозицію щодо продовження на тиждень роботи обидвох палат Конгресу США для ухвалення додаткового фінансування для України перед Різдвом. У Білому домі вважають, що республіканці не повинні повертатися додому на свята, коли ще є важлива робота.

Теги: Дмитро Кулеба МЗС війна гуманітарна допомога

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